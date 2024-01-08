Біолог Вадим Ткаченко вже нарахував 750 пташенят, але це тільки початок, незабаром їх тут буде набагато більше. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
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Біля станції "Академік Вернадський" нарахували 750 пінгвіненят
За підрахунками біолога, це 16% від загальної кількості яєць, відкладених на острові Галіндез.
Тож поки зарано говорити про справжній бебі-бум. Він, за розрахунком вченого, почнеться в середині січня, коли кількість малят має різко зрости,
– розповідають у НАНЦ.
Пінгвіни на станції "Вернадського" / Фото Вадим Ткаченко
Серед пінгвінят є зовсім крихітки, а є й такі, що добряче підросли і вже наздоганяють за розмірами батьків.
Таких – "дорослих" – пташенят на острові шестеро. Вони вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада. Ткаченко передбачає, що зовсім скоро ці пінгвінята перейдуть в "ясла".
В Антарктиді незабаром очікують бебі-бум / Фото Вадим Ткаченко
Біля "Вернадського" нарахували 750 маленьких пінгвіненят / Фото Вадим Ткаченко
Інші ж дитинчата ще кілька тижнів залишатимуться в гніздах під постійною опікою когось із батьків.
Пінгвіни на станції "Вернадського" / Фото Вадим Ткаченко
Станція "Вернадського": останні новини
- Наприкінці вересня на станції "Академік Вернадський", опублікували фотографії новонародженого тюленя. Він став першим представник свого виду, який народився цього року. Згодом йому дали ім'я – Анвер.
- В середині вересня полярники повідомили, що до "Вернадського" завітав перший субантарктичний пінгвін. А за декілька днів чорно-білі птахи десятками прибували до української станції. Пізніше пінгвіни з'явилися у чисельній кількості біля метеомайданчика полярників – все через шлюбний період.
- Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали пінгвінів, які роблять набіги в цей район. Розваги чорно-білих птахів розвеселять кожного.
- Субантарктичні пінгвіни неподалік відомої станції "Академік Вернадський" відклали свої яйця. Це перші в цьому сезоні. А вже в середині грудня відбулося чудове явище – вперше в році вилупилися малюки субантарктичних пінгвінів.