Біолог Вадим Ткаченко вже нарахував 750 пташенят, але це тільки початок, незабаром їх тут буде набагато більше. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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Біля станції "Академік Вернадський" нарахували 750 пінгвіненят

За підрахунками біолога, це 16% від загальної кількості яєць, відкладених на острові Галіндез.

Тож поки зарано говорити про справжній бебі-бум. Він, за розрахунком вченого, почнеться в середині січня, коли кількість малят має різко зрости,

– розповідають у НАНЦ.

Пінгвіни на станції "Вернадського" / Фото Вадим Ткаченко

Серед пінгвінят є зовсім крихітки, а є й такі, що добряче підросли і вже наздоганяють за розмірами батьків.

Таких – "дорослих" – пташенят на острові шестеро. Вони вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада. Ткаченко передбачає, що зовсім скоро ці пінгвінята перейдуть в "ясла".

В Антарктиді незабаром очікують бебі-бум / Фото Вадим Ткаченко

Біля "Вернадського" нарахували 750 маленьких пінгвіненят / Фото Вадим Ткаченко

Інші ж дитинчата ще кілька тижнів залишатимуться в гніздах під постійною опікою когось із батьків.

Пінгвіни на станції "Вернадського" / Фото Вадим Ткаченко

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