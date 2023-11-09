Наразі помітили 11 яєць пінгвінів. При цьому українські полярники кажуть, що це тільки початок, і згодом їх будуть сотні.

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Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" знесли перші яйця

За словами полярників, зараз поруч зі станцією мешкає 5,5 тисячі пінгвінів і є декілька сотень гнізд. Пара птахів здебільшого має два яйця, рідше три.

Субантарктичний пінгвін висиджує перші яйця / Фото Вадима Ткаченка

Біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко каже, що колонія субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез станом на сьогодні входить у трійку найбільших у цьому районі. За останні 5 років її чисельність зросла у більше ніж вдвічі.

Цьогоріч наш острів став першим, де наприкінці вересня субантарктичні пінгвіни почали будувати гнізда та займати торішні. Тому не дивно, що перше яйце з'явилося саме в нас, 1 листопада,

– зазначив він.

Водночас Ткаченко додав, що успішність гніздування цього сезону наразі прогнозувати важко, адже на цей процес впливає безліч факторів. Серед них:

доступ дорослих пінгвінів до моря та можливість вчасно живитися крилем;

кількість снігу, який може ускладнити пінгвінам висиджування яєць;

хижаки, які полюють за яйцями пінгвінів, насамперед поморники.

В Українській антарктичній експедиції прогнозують, що перші пінгвінята з'являться біля станції вже на початку грудня. А трохи згодом їх будуть сотні.

Пінгвіни знесли перші яйця / Фото Вадима Ткаченка

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