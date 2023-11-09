Наразі помітили 11 яєць пінгвінів. При цьому українські полярники кажуть, що це тільки початок, і згодом їх будуть сотні.
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Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" знесли перші яйця
За словами полярників, зараз поруч зі станцією мешкає 5,5 тисячі пінгвінів і є декілька сотень гнізд. Пара птахів здебільшого має два яйця, рідше три.
Субантарктичний пінгвін висиджує перші яйця / Фото Вадима Ткаченка
Біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко каже, що колонія субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез станом на сьогодні входить у трійку найбільших у цьому районі. За останні 5 років її чисельність зросла у більше ніж вдвічі.
Цьогоріч наш острів став першим, де наприкінці вересня субантарктичні пінгвіни почали будувати гнізда та займати торішні. Тому не дивно, що перше яйце з'явилося саме в нас, 1 листопада,
– зазначив він.
Водночас Ткаченко додав, що успішність гніздування цього сезону наразі прогнозувати важко, адже на цей процес впливає безліч факторів. Серед них:
- доступ дорослих пінгвінів до моря та можливість вчасно живитися крилем;
- кількість снігу, який може ускладнити пінгвінам висиджування яєць;
- хижаки, які полюють за яйцями пінгвінів, насамперед поморники.
В Українській антарктичній експедиції прогнозують, що перші пінгвінята з'являться біля станції вже на початку грудня. А трохи згодом їх будуть сотні.
Пінгвіни знесли перші яйця / Фото Вадима Ткаченка
Станція "Вернадського": останні новини
- Наприкінці вересня на станції "Академік Вернадський", опублікували фотографії новонародженого тюленя. Він став першим представник свого виду, який народився цього року. Згодом йому дали ім'я – Анвер.
- В середині вересня полярники повідомили, що до "Вернадського" завітав перший субантарктичний пінгвін. А за декілька днів чорно-білі птахи десятками прибували до української станції. Пізніше пінгвіни з'явилися у чисельній кількості біля метеомайданчика полярників – все через шлюбний період.
- Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали пінгвінів, які роблять набіги в цей район. Розваги чорно-білих птахів розвеселять кожного.
- У кінці жовтня в мережі з'явилися неймовірні кадри пейзажів Антарктиди. Найнезвичніші барви можна спостерігати на небі під час світанків та заходів сонця.