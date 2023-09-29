Українські полярники з Національного антарктичного наукового центру оголосили конкурс на кличку для тюленяти серед своїх підписників в соцмережах ще минулого тижня. Люди жваво зреагували на таку пропозицію. Науковці отримали понад дві сотні найрізноманітніших варіантів.

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Отже, цього пухнастого красеня вирішили назвати Анвер – похідне від АНтарктида та ВЕРесень. Такий варіант запропонував наш підписник в Інстаграмі Назарій,

– йдеться у повідомленні.

Науковці зазначають, що вибір був не з легких, адже загалом вони отримали понад 200 коментарів з іменами для малюка. Пропозиції були дуже різні: від Адоніса, бо в перекладі красунчик, до Валерчика на честь нашого "залізного генерала" Залужного.

Тож спершу полярники організували ініціативну групу з відбору найцікавіших ідей, а потім визначили переможця шляхом таємного голосування усієї експедиції.

На станції Вернадського обрали ім'я новонародженому тюленятку / Фото Сергія Глотова

Ім'я Анвер сподобалося більшості, адже воно має оригінальне пояснення, а ще дуже схоже на назву великого острова Анверс, розташованого за півсотні кілометрів на північ від "Вернадського".

Новонароджений Анвер – належить до виду тюленів Ведделла. Вони народжують здебільшого на морському льоді, рідше – на суходолі. Цьогоріч протоки між островами в районі станції "Вернадського" мають або тонкий льодовий покрив, або не замерзли взагалі. Це надзвичайно ускладнило тюленям пошук місць для народження своїх дитинчат. Втім, Анвер та його мама таки знайшли собі ідеальну домівку поруч з українськими полярниками.

Тюленятку обрали ім'я – Анвер / Фото Сергія Глотова

Зауважимо, торік біля "Вернадського" першими народилися одразу два тюленятка — хлопчик та дівчинка. Вони отримали імена Мирко і Мрія.

До "Вернадського" повернулись пінгвіни