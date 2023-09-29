Алігатора спіймали в казино Waterview
Мовиться про алігатора. Рептилія пробралася на стоянку WaterView Casino на Вашингтон-стріт приблизно о 15:00 у вівторок. Vicksburg Daily News негайно прибула на місце події, щоб задокументувати подію.
Дивіться також Зробив це частиною щоденного розпорядку: кенгуру любить розслаблятися на дивані з господарем
Алігатор ховався за листям на ділянці. Працівники закладу та місцева влада вчасно зреагували, а тому рептилію обережно помістили в кузов поліцейської автівки й відвезли у її природне середовище існування.
Після того, як органи влади забезпечили безпеку, Vicksburg Daily News продовжили висвітлювати ситуацію, відстежуючи посадовців, які транспортували алігатора у більш відповідне середовище.
На щастя, обійшлося без наслідків – місцева влада забезпечила безпечний і щасливий кінець для всіх учасників.
Як ловили рептилію: дивіться відео
Зауважимо, алігатори – водні рептилії, яким потрібен доступ до джерел прісної води, тому вони подорожують у пошуках місць із достатньою кількістю води, щоб запобігти тепловому удару.
Алігатора спіймали на території казино Waterview: дивіться відео
У Флориді вбили 90-річного алігатора вагою 420 кілограмів
Величезний алігатор вагою майже 420 кілограмів був успішно спійманий у Флориді, який посів місце другого найважчого алігатора в історії штату. Вважається, що цій рептилії довжиною понад 4 метри близько 90 років.
Капітан берегової охорони США Кевін Бротц і його супутники помітили колосального алігатора (Alligator Mississippiensis) на озері поблизу Орландо. Захопливе видовище розгорнулося, коли група вирушила на човнову прогулянку, але виявилася в погоні за величезною рептилією. Взявши участь у напруженій боротьбі, яка тривала приблизно 4 години, команда відважно воювала з істотою. У якийсь момент алігатор вистрибнув з води на висоту близько метра над поверхнею води, але врешті-решт тварину вбили та доставили на берег.
Величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні
Раніше у Флориді камера спостереження зафіксувала дивовижний інцидент. Було помічено велетенського алігатора, який зухвало намагався залізти у будинок по зовнішній стіні.
Відомий синоптик Метт Девітт часто завалений тривожними зображеннями небезпечних рептилій, які надсилають йому стурбовані глядачі. Цього разу він продемонстрував захопливе відео, яке зафіксувало сміливу спробу однієї з таких рептилій отримати доступ до житлового будинку, використовуючи нетрадиційний для нього метод.
Алігатори поселилися в саду американця і не збиралися покидати його
Рептилія завела потомство на задньому дворі місцевого помешкання у США, а саме в межах садової ділянки. Замість того, щоб звільнити приміщення, рептилія, схоже, мала намір залишитися. Власник будинку, виявивши присутність потенційно небезпечних сусідів, був приголомшений і сповнений страху.
В США алігатор проник до будинку через собачі двері
Дон і Ян Шульц, які нещодавно переїхали до Луїзіани, були шоковані, виявивши у своєму новому домі п'ятифутового алігатора. Рептилія пробралася через двері для собак. Подружжя розбудив їхній собака, який почав гарчати на погрозливого зловмисника. Спеціальні собачі лази роблять у дверях, звісно ж, для собак. Але виявилося, що й інші створіння не проти скористатися такими лазівками, щоб пробиратися в чужі будинки.
Ймовірно, через останні декілька спекотних тижнів, алігатор відчув прохолодне повітря, що просочується з-за дверей собаки, і пішов в будинок. На щастя, закінчилося все добре, адже алігатора спіймали.