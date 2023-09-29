Алігатора спіймали в казино Waterview

Мовиться про алігатора. Рептилія пробралася на стоянку WaterView Casino на Вашингтон-стріт приблизно о 15:00 у вівторок. Vicksburg Daily News негайно прибула на місце події, щоб задокументувати подію.

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Алігатор ховався за листям на ділянці. Працівники закладу та місцева влада вчасно зреагували, а тому рептилію обережно помістили в кузов поліцейської автівки й відвезли у її природне середовище існування.

Після того, як органи влади забезпечили безпеку, Vicksburg Daily News продовжили висвітлювати ситуацію, відстежуючи посадовців, які транспортували алігатора у більш відповідне середовище.

На щастя, обійшлося без наслідків – місцева влада забезпечила безпечний і щасливий кінець для всіх учасників.

Як ловили рептилію: дивіться відео

Зауважимо, алігатори – водні рептилії, яким потрібен доступ до джерел прісної води, тому вони подорожують у пошуках місць із достатньою кількістю води, щоб запобігти тепловому удару.

Алігатора спіймали на території казино Waterview: дивіться відео

У Флориді вбили 90-річного алігатора вагою 420 кілограмів

Величезний алігатор вагою майже 420 кілограмів був успішно спійманий у Флориді, який посів місце другого найважчого алігатора в історії штату. Вважається, що цій рептилії довжиною понад 4 метри близько 90 років.

Капітан берегової охорони США Кевін Бротц і його супутники помітили колосального алігатора (Alligator Mississippiensis) на озері поблизу Орландо. Захопливе видовище розгорнулося, коли група вирушила на човнову прогулянку, але виявилася в погоні за величезною рептилією. Взявши участь у напруженій боротьбі, яка тривала приблизно 4 години, команда відважно воювала з істотою. У якийсь момент алігатор вистрибнув з води на висоту близько метра над поверхнею води, але врешті-решт тварину вбили та доставили на берег.

Величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні

Раніше у Флориді камера спостереження зафіксувала дивовижний інцидент. Було помічено велетенського алігатора, який зухвало намагався залізти у будинок по зовнішній стіні.

Відомий синоптик Метт Девітт часто завалений тривожними зображеннями небезпечних рептилій, які надсилають йому стурбовані глядачі. Цього разу він продемонстрував захопливе відео, яке зафіксувало сміливу спробу однієї з таких рептилій отримати доступ до житлового будинку, використовуючи нетрадиційний для нього метод.

Алігатори поселилися в саду американця і не збиралися покидати його

Рептилія завела потомство на задньому дворі місцевого помешкання у США, а саме в межах садової ділянки. Замість того, щоб звільнити приміщення, рептилія, схоже, мала намір залишитися. Власник будинку, виявивши присутність потенційно небезпечних сусідів, був приголомшений і сповнений страху.

В США алігатор проник до будинку через собачі двері