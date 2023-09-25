Алігатор проник вночі до будинку через собачі двері
Подружжя розбудив їхній собака, який почав гарчати на погрозливого зловмисника. Спеціальні собачі лази роблять у дверях, звісно ж, для собак. Але виявилося, що й інші створіння не проти скористатися такими лазівками, щоб пробиратися в чужі будинки.
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Дон пояснив, що їхня собака на прізвисько Панда гарчала о 1:30 ночі. Його дружина простукала його, коли той лежав у ліжку, і сказала, що думає, що хтось проник до них додому.
Тоді чоловік схопив пістолет і пішов у коридор, де був шокований видовищем. Його нога була всього в декількох дюймах від голови алігатора. Він зателефонував до офісу шерифа, і через 5 хвилин з'явилися три співробітники Департаменту дикої природи.
На відео видно, як чоловік одягає петлю на морду алігатора і тягне його з дому. Алігатор не йшов тихо, і можна було побачити, як він брикається.
Ймовірно, через останні декілька спекотних тижнів, алігатор відчув прохолодне повітря, що просочується з-за дверей собаки, і пішов в будинок. На щастя, закінчилося все добре, адже алігатора спіймали.
Як алігатора спіймали: дивіться відео
У Флориді вбили 90-річного алігатора вагою 420 кілограмів
Величезний алігатор вагою майже 420 кілограмів був успішно спійманий у Флориді, який посів місце другого найважчого алігатора в історії штату. Вважається, що цій рептилії довжиною понад 4 метри близько 90 років.
Капітан берегової охорони США Кевін Бротц і його супутники помітили колосального алігатора (Alligator Mississippiensis) на озері поблизу Орландо. Захопливе видовище розгорнулося, коли група вирушила на човнову прогулянку, але виявилася в погоні за величезною рептилією. Взявши участь у напруженій боротьбі, яка тривала приблизно 4 години, команда відважно воювала з істотою. У якийсь момент алігатор вистрибнув з води на висоту близько метра над поверхнею води, але врешті-решт тварину вбили та доставили на берег.
Величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні
Раніше у Флориді камера спостереження зафіксувала дивовижний інцидент. Було помічено велетенського алігатора, який зухвало намагався залізти у будинок по зовнішній стіні.
Відомий синоптик Метт Девітт часто завалений тривожними зображеннями небезпечних рептилій, які надсилають йому стурбовані глядачі. Цього разу він продемонстрував захопливе відео, яке зафіксувало сміливу спробу однієї з таких рептилій отримати доступ до житлового будинку, використовуючи нетрадиційний для нього метод.
Алігатори поселилися в саду американця і не збиралися покидати його
Рептилія завела потомство на задньому дворі місцевого помешкання у США, а саме в межах садової ділянки. Замість того, щоб звільнити приміщення, рептилія, схоже, мала намір залишитися. Власник будинку, виявивши присутність потенційно небезпечних сусідів, був приголомшений і сповнений страху.