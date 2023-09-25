Алігатор проник вночі до будинку через собачі двері

Подружжя розбудив їхній собака, який почав гарчати на погрозливого зловмисника. Спеціальні собачі лази роблять у дверях, звісно ж, для собак. Але виявилося, що й інші створіння не проти скористатися такими лазівками, щоб пробиратися в чужі будинки.

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Дон пояснив, що їхня собака на прізвисько Панда гарчала о 1:30 ночі. Його дружина простукала його, коли той лежав у ліжку, і сказала, що думає, що хтось проник до них додому.

Тоді чоловік схопив пістолет і пішов у коридор, де був шокований видовищем. Його нога була всього в декількох дюймах від голови алігатора. Він зателефонував до офісу шерифа, і через 5 хвилин з'явилися три співробітники Департаменту дикої природи.

На відео видно, як чоловік одягає петлю на морду алігатора і тягне його з дому. Алігатор не йшов тихо, і можна було побачити, як він брикається.

Ймовірно, через останні декілька спекотних тижнів, алігатор відчув прохолодне повітря, що просочується з-за дверей собаки, і пішов в будинок. На щастя, закінчилося все добре, адже алігатора спіймали.