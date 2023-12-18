Найближчими місяцями очікується значне зростання народжуваності пінгвінів, яке часто називають "бебі-бумом". Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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Перші цього року пінгвіненята вилупилися на станції

Малюки зараз в сірому пушку, смішні, незграбні й ховаються під батьків, але активно звідти пищать.

Новонароджені пінгвіненята / Фото Вадим Ткаченко та Сергій Глотов

За словами полярників, із перших 11 яєць, відкладених на початку листопада, народилося 8 пташенят. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвінята, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри.

Біля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята / Фото Вадим Ткаченко та Сергій Глотов

Первістків виявив біолог 28-ї УАЕ Сергій Глотов, пожартувавши, що "Ноосфера", немов лелека, "принесла" полярникам поповнення.

Найближчі кілька місяців на нашому острові очікується справжній бебі-бум. Адже нині тут гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – понад 5 300, у їхніх гніздах нарахували 4 800 яєць,

– заявили полярники.

Звісно, успішність вилуплення залежатиме від різних факторів, зокрема, кількості снігу та активності хижаків, але передбачають, що на Новий рік біля "Вернадського" буде дуже багато пінгвінів і пінгвінят.

На Новий рік очікують бебі-бум / Фото Вадим Ткаченко та Сергій Глотов

Науковці нагадали, що пінгвіни висиджують яйця та пташенят по черзі – доки один з партнерів залишається на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля. Через кілька днів вони змінюються.

Під опікою батьків малюки перебувають протягом місяця, після чого починають линяти, об'єднуватися в ясла та активно вивчати навколишній світ. Після звершення етапу линьки вони навчаються плавати в океані й самостійно добувати собі їжу.

Малюки, які з'явилися першими у цьому році / Фото Вадим Ткаченко та Сергій Глотов

У НАНЦ підкреслили, що бажають дітлахам рости міцними й здоровими, і якнайчастіше показувати їх українцям.

Українські полярники показали тюленя, який перший народився у 2023

Раніше на станції "Академік Вернадський" оприлюднили ексклюзивні кадри новонародженого тюленя. Він перший представник свого виду, який народився цього року. Новонароджений хлопчик-тюлень Ведделла народився на сусідньому зі станцією острові Вінтер.

Трохи згодом науковці оголосили конкурс на кличку для тюленяти серед своїх підписників в соцмережах. Люди жваво зреагували на таку пропозицію. Було отримано понад дві сотні найрізноманітніших варіантів, але обрали одне – Анвер.