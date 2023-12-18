В ближайшие месяцы ожидается значительный рост рождаемости пингвинов, который часто называют "бэби-бумом". Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

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Первые в этом году пингвины вылупились на станции

Малыши сейчас в сером пушку, смешные, неловкие и прячутся под родителей, но активно оттуда пищат.

Новорожденные пингвины / Фото Вадим Ткаченко и Сергей Глотов

По словам полярников, из первых 11 яиц, отложенных в начале ноября, родилось 8 птенцов. Есть семьи, в которых вылупилось уже по два пингвина, а есть такие, где один детеныш еще ожидает появления брата или сестры.

У "Вернадского" вылупились первые в 2023 году пингвины / Фото Вадим Ткаченко и Сергей Глотов

Первенцев обнаружил биолог 28-й УАЭ Сергей Глотов, пошутив, что "Ноосфера", словно аист, "принесла" полярникам пополнение.

В ближайшие несколько месяцев на нашем острове ожидается настоящий беби-бум. Ведь сейчас здесь гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов – более 5 300, в их гнездах насчитали 4 800 яиц,

– заявили полярники.

Конечно, успешность вылупления будет зависеть от различных факторов, в частности количества снега и активности хищников, но предполагают, что на Новый год возле "Вернадского" будет очень много пингвинов и пингвинят.

Новый год ожидают беби-бум / Фото Вадим Ткаченко и Сергей Глотов

Ученые напомнили, что пингвины высиживают яйца и птенцов поочередно – пока один из партнеров остается на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля. Через несколько дней они меняются.

На попечении родителей малыши находятся в течение месяца, после чего начинают линять, объединяться в ясли и активно изучать окружающий мир. После завершения этапа линьки они учатся плавать в океане и самостоятельно добывать себе пищу.

Малыши, которые появились первыми в этом году / Фото Вадим Ткаченко и Сергей Глотов

В НАНЦ подчеркнули, что желают малышам расти крепкими и здоровыми, и как можно чаще показывать их украинцам.

Украинские полярники показали тюленя, который первый родился в 2023 году

Ранее на станции "Академик Вернадский" обнародовали эксклюзивные кадры новорожденного тюленя. Он первый представитель своего вида, родившегося в этом году. Новорожденный мальчик-тюлень Ведделла родился на соседнем со станцией острове Винтер.

Чуть позже ученые объявили конкурс по кличке для тюленя среди своих подписчиков в соцсетях. Люди живо отреагировали на такое предложение. Было получено более двухсот самых разных вариантов, но выбрали одно – Анвер.