Під час операції на острів вирушили рятувальники спільно з волонтерами та благодійниками. Про це повідомили на сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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З острова Вишняки врятували тварин

На острові Вишняки у Полтавській області перебувало близько півсотні домашніх тварин та свійських птахів.

Раніше ними опікувалася Лариса Ребриста, але на початку грудня вона померла і тварини майже 2 тижні були самі.

Рятувальники Полтавщини долучилися до порятунку ізольованих на острові тварин / Фото ДСНС

За цей час їжу для них доставляли місцеві мешканці та волонтери, вони й забили на сполох про порятунок. Адже взимку за тваринами було б дуже складно доглядати, а залишити в біді неможливо.

Операція "Мокрі носики" – так лагідно назвали її рятувальники, розпочалася рано-вранці. Близько 5 годин знадобилося волонтерам та рятувальникам, щоб спіймати всіх тварин. Загалом врятовано понад 30 котів, 6 собак, 2 курки та качку.

З острова Вишняки врятували тварин / Фото ДСНС

Патрульні виявили кошеня під капотом авто у водія

Неочікувану знахідку зробили хмельницькі патрульні, затримуючи водія, як свідка. Під час розмови з-під капота авто долинуло чутне нявкання, що призвело до виявлення кошеня. Відкривши капот, патрульні виявили там кота-"мандрівника". Курйозний випадок стався в ніч з 6 на 7 грудня.

Водій розповів поліцейським, що їхав із Закарпаття, а зупинку робив лише в місті Стрий. Цілком ймовірно, що котик подорожував під капотом автомобіля понад 200 кілометрів. Водій вирішив не розлучатися зі своїм "пасажиром" і подарувати йому нову домівку, тож забрав хвостатого собі.

У Києві під час пожежі в будинку ДСНС врятували цуценя та кошеня

Під час виникнення екстрених ситуацій працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно "подають руку допомоги" нашим найменшим друзям. Так, наприкінці листопада у Голосіївському районі Києва сталась пожежа в приватному житловому будинку. На місці події, крім людей, порятунку потребували ще двоє пухнастих.

Працівники ДСНС Києва вирушили на місце пожежі одразу після повідомленні. Під час гасіння вогню надзвичайники врятували цуценя та кошеня. Після цього їх передали власниці.