Облік диких тварин провели методами шумового прогону та опитування, його завершать до 10 – 15 лютого. Саме за результатами обліку фахівці підтвердили значне зростання кількості кота лісового на Вінниччині.

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На Вінниччині збільшилася популяція лісових котів

За 5 років їх чисельність у лісах зросла з 20 до 50 особин. Лісівники вважають, що збільшенню популяції рідкісного виду котів сприяє захист лісових угідь єгерською службою та державною лісовою охороною, зміни клімату, зокрема потепління.

Кіт веде потаємний спосіб життя, ховається у своїх лісових володіннях і уникає людей. Розміри кота лісового набагато перевищують розміри домашніх котів. Довжина тіла — до 90 сантиметрів, а хвіст – коротший і притуплений, покільцьований кількома темними смугами,

— йдеться у дописі.

Кіт лісовий: що треба знати

Кіт лісовий – подібний до свійського, але відрізняється дещо більшими розмірами, міцними лапами і відносно коротким притупленим чорним хвостом. Ці тварини потаємні і лякливі, вони не наближаються до людських осель. Проте, їх чисельність з кожним роком зменшується.

На Вінниччині збільшилася популяція червонокнижних лісових котів / Фото animalia.bio

В Україні налічується близько 300 особин, тому вид вважається рідкісним та підлягає охороні. Сьогодні вид занесений до всіх видань Червоної книги України, Червоного списку МСОП, CITES як вид, що підлягає особливій охороні, до Бернської конвенції і до списків Червоної книги Українських Карпат.

Селиться дикий котик в горах, букових та мішаних лісах, плавнях і очеретяних заростях та скелястих ущелинах. Тварина виходить на полювання лише у сутінках та вночі. А в день відпочиває в затишному місці. Живиться переважно мишоподібними гризунами, комахами, рідше птахами, плазунами та полюбляє рибу.

У цього самовпевненого та гарного красеня є природні вороги. Серед них рись, вовк і шакал. Однак, лісовий хвостатий не є доступною здобиччю, оскільки він може з легкістю сховатися в кроні дерев.

Лісовий кіт / Фото naturephoto

Котики полюбляють жити наодинці. У них народжуються від двох до чотирьох дитинчат. Значної шкоди чистоті виду завдають бродячі коти. Через парування з дикими котами у них утворюються гібриди.

Причинами стрімкого зменшення популяції виду є:

полювання на них;

інтенсивне вирубування лісу, особливо дібров;

активна сільськогосподарська діяльність людини;

густота населених пунктів.

В Карпатах найчисельнішою залишилась закарпатська популяція, а в Україні ареал поширення кота лісового поступово розширюється.