Відкривши капот, патрульні виявили там кота-"мандрівника". Курйозний випадок стався в ніч з 6 на 7 грудня. Про це повідомила Національна поліція України.

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Патрульні виявили кошеня під капотом авто у водія

Водій розповів поліцейським, що їхав із Закарпаття, а зупинку робив лише в місті Стрий. Цілком ймовірно, що котик подорожував під капотом автомобіля понад 200 кілометрів.

Найулюбленіші місця котів: під авто, під капотом, під арками коліс, у вихлопній трубі. Врахуйте, що лякливі котики можуть сховатися ще глибше,

– додають поліцейські.

Кошеня знайшли у "нутрощах" авто: дивіться відео

Водій вирішив не розлучатися зі своїм "пасажиром" і подарувати йому нову домівку, тож забрав хвостатого собі.

При цьому правоохоронці попереджають: ця історія могла і не мати щасливого фіналу. Тому радять водіям завжди стукати по капоту перед тим, як завести двигун.

У Києві під час пожежі в будинку ДСНС врятували цуценя та кошеня

Під час виникнення екстрених ситуацій працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно "подають руку допомоги" нашим найменшим друзям. Так, наприкінці листопада у Голосіївському районі Києва сталась пожежа в приватному житловому будинку. На місці події, крім людей, порятунку потребували ще двоє пухнастих.

Працівники ДСНС Києва вирушили на місце пожежі одразу після повідомленні. Під час гасіння вогню надзвичайники врятували цуценя та кошеня. Після цього їх передали власниці.

Боєць ЗСУ врятував кішку, до якої окупанти прив'язали вибухівку

Злочинні дії російських окупантів нещодавно були знову зафіксовані на одній зі звільнених ділянок на Донеччині. Відважний сапер ЗСУ, на ім'я Анатолій, 2,5 години присвятив тому, щоб безпечно вилучити вибухівку з кішки, яка стала жертвою загарбників.

Хлопець кинув виклик небезпеці, яку представляла вибухівка, прикріплена до беззахисної тварини. Попри ризик для себе, він категорично виступав проти ідеї підірвати вибухівку, тому було зроблено все для її звільнення. Зараз кішка перебуває під опікою військовослужбовців і незабаром знайде новий дім в одного з солдатів.