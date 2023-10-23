Нещодавно на одній зі звільнених ділянок на Донеччині було зафіксовано черговий випадок злочинів російської армії. Там бійці ЗСУ знайшли безпорадну кішку, до якої прив'язали вибухівку. Про цей інцидент стало відомо з соціальних мереж та ЗМІ.

Читайте також З-під завалів у Запоріжжі врятували кота: його господарів убила російська ракета

Сапер ЗСУ, на ім'я Анатолій, безстрашно витратив 2,5 години на розмінування кішки, яка стала жертвою жорстокості російських окупантів. Росіяни прив'язали до неї вибухівку, яка могла розірвати її на шматки.

На донецькому напрямку воїни ЗСУ зайняли стратегічну позицію на нещодавно звільненій від окупантів території. Коли вони наблизилися до бліндажа в одному зі зруйнованих будинків, у повітрі пролунав тривожний і жахливий крик невідомої тварини.

Увійшли обережно і бачимо таку картину – лежить кішка. Лапи їй ці гади зав'язали скотчем, а на тілі трохи стирчать з волосіні. Простіше, звичайно, було самому підірвати, бо це був занадто великий ризик, але кішка – це ж жива істота. Ну й прийшлося повозитися 2,5 години,

– розповів 23-річний сапер.

За його словами, проблема була в тому, що, якщо обрізати ці волосіння, то стався б вибух, а якщо кішку потягнути – сталося б те ж саме. Тому хлопець, попри ризик, відважно доклав усіх зусиль для порятунку безпорадної чотирилапої, адже стверджує: "совість не дозволила підірвати кішку, тому було зроблено все для її звільнення".

Військові додали, що вже був досвід у таких справах. Не менш важливо те, що попалася розумна кішка, яка тихо терпіла. До слова, тепер тварина разом з військовими.

Кішка не лише врятована, а й прилаштована

Надзвичайна історія про порятунок тварини тепер може похвалитися зворушливим продовженням.

Нещодавно Анатолій розповів, що один із його братів домовився про перевезення кота до себе додому. Нового котячого компаньйона з нетерпінням вже чекають його дружина та донька, які готові обійняти тварину та забезпечити їй дім.

У ЗСУ кажуть, що цей випадок – не перший. Після звільнення сіл та міст ще у 2022 році, зокрема й під Києвом, військовим доводилося стикатися з мінуванням та вбивствами домашніх тварин.

Розрахунок окупантів дуже простий – українці дбайливо ставляться до тварин та кинуться їх рятувати. Шокує те, що вибухові пристрої були встановлені як на живих, так і на мертвих тваринах. На щастя, сапери мають досвід безпечного знешкодження таких небезпечних вибухівок. Тому вони звертаються до населення з проханням дотримуватися безпечної дистанції, щоб запобігти потенційним жертвам і захистити тварин.