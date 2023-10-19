Російська ракета забрала 5 життів. Серед них – і молоде подружжя. Коли герої ДСНС розбирали завали, українців зворушили кадри порятунку кота Бені.

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Серед загиблих є власники кота. Це подружжя — Коваленко Даниїл, якому було 23 роки, та Коваленко Діана, якій було 20 років. Батьки Даниїла вціліли, але поранені. Батько отримав контузію, а мати — у лікарні. Також під уламками померли ще два їхні коти,

– мовиться у повідомленні.

Беня пережив ракетний удар у глибокій старості. У кота вже немає зубів. Наразі пухнатиском опікуються ветеринари. Згодом його передадуть батькам Даниїла.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих Даниїла та Діани Коваленко. Вічна пам'ять.

Удар по багатоповерхівці – головне

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по українських містах. У ніч на 18 жовтня окупанти атакували Запоріжжя. Ворог влучив у багатоповерхівку. Окупанти зруйнували 8 квартир. Загинуло 5 людей. Окрім того, є дані про постраждалих.