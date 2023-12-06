За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, окупанти вивезли кілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.
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Росіяни вивезли червонокнижних тварин з "Асканії-Нової"
Окупаційна адміністрація парку здійснила незаконний обмін тварин між Біосферним заповідником "Асканія-Нова", природним біосферним заповідником "Ростовський" та асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних і зникаючих видів тварин "Жива природа степу".
Стрілець заявив, що окупанти вивезли кілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Ці види тварин занесені до Червоної книги зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, що перебувають під загрозою знищення".
Замість них у заповіднику завезли антилоп канна, яків домашніх, верблюдів двогорбих, а також одного гуанако.
Україна перша країна у світі, яка збирає докази за екологічні злочини… Про цю ситуацію вже поінформовані відповідні відомства,
– повідомив Стрілець.
У Міндовкілля вже готують ноти до секретаріатів природоохоронних конвенцій, зокрема Бернської, Рамсарської, ЮНЕСКО, Боннської конвенції та Міжнародного союзу охорони природи та секретаріату CITES.
Заповідник під контролем окупантів: головне
- Наприкінці березня Росія встановила повний контроль над територією Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України. Там було встановлено так званого "директора" Дмітрія Мєщєрякова, якого призначили в окупаційному міністерстві природних ресурсів та екології Херсонської області.
- Відтак українська адміністрація заповідника не може забезпечувати подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення.
- Невдовзі після захоплення заповідника, українців шокувало фото, яке загарбники опублікували в мережі. На ньому вони позували з двома вбитими червонокнижними тваринами, а саме з сарнами. Своє кровожерливе фото вони ще й бездушно підписали словами "ням-ням". Втім, невдовзі представники самого заповідника спростували вбивство тварин на території "Асканія-Нова".
- Також 2 вересня 2023 року у біосферному заповіднику "Асканія-Нова" палало близько 7 тисяч гектарів ділянки "Південна". Цілих 10 годин нищилася унікальна ділянка українського степу. Пропагандисти запевняли, що "жертв серед рідкісних видів тварин нема".