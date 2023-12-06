За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, окупанти вивезли кілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

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Росіяни вивезли червонокнижних тварин з "Асканії-Нової"

Окупаційна адміністрація парку здійснила незаконний обмін тварин між Біосферним заповідником "Асканія-Нова", природним біосферним заповідником "Ростовський" та асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних і зникаючих видів тварин "Жива природа степу".

Зауважимо: у коментарі Суспільному директор Біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Шаповал повідомив, що незаконний обмін стався 1 грудня 2023 року. За його словами, таким чином прикрили вивезення групи тварин з заповідника.

Стрілець заявив, що окупанти вивезли кілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Ці види тварин занесені до Червоної книги зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, що перебувають під загрозою знищення".

Замість них у заповіднику завезли антилоп канна, яків домашніх, верблюдів двогорбих, а також одного гуанако.

Україна перша країна у світі, яка збирає докази за екологічні злочини… Про цю ситуацію вже поінформовані відповідні відомства,

– повідомив Стрілець.

У Міндовкілля вже готують ноти до секретаріатів природоохоронних конвенцій, зокрема Бернської, Рамсарської, ЮНЕСКО, Боннської конвенції та Міжнародного союзу охорони природи та секретаріату CITES.

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