Чоловік пішов на риболовлю й загинув. Чотирилапий приходить і чекає на нього, сподіваючися, що він ще повернеться. Нині волонтери шукають Рексу новий дім.

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Історія черкаського "Хатіко"

Його господар був рибалкою і одного дня не повернувся додому. З того часу, вже 8 років поспіль, Рекс відвідує місце загибелі, на вірячи, що чоловіка більше нема.

У цього пса дуже складна доля, він втратив свого господаря десь приблизно 7 – 8 років тому. І з того часу він постійно вертається на пляж і чекає його,

– каже волонтер Сергій Залізняк.

Одного дня тварину, майже без сил, знайшли на пляжі місцеві мешканці. Місцеві спочатку забезпечували собаку харчуванням і доглядом, але згодом, усвідомлюючи гостру потребу в медичній допомозі, звернулися за допомогою до волонтерів.

Черкаський "Хатіко" чекає на свого господаря вже 8 років / Фото Суспільне Черкаси

В місцевій ветеринарній клініці Рексу діагностували хворобу Лайма. Ця неприємна хвороба призвела до сильного запалення суглобів і отиту. Однак, наполегливі зусилля команди ветеринарів вилікували собаку.

Наразі Рекс перебуває на платній перетримці. Проте йому потрібна справжня родина, тим паче, що він дуже легко йде на контакт. Тому нині шукають для Рекса дім і надійних господарів.

Попри велику допомогу та значну увагу, берег Дніпра залишається улюбленим місцем відпочинку Рекса. Присвятивши вісім років свого життя терплячому очікуванню, Рекс зберігає непохитний оптимізм, оскільки з нетерпінням чекає возз'єднання зі своїм господарем.

8 років Рекс приходить на берег Дніпра і чекає господаря: дивіться відео

Пес 2 місяці жив в горах поряд з тілом загиблого господаря

У горах Сан-Хуан було виявлено тіло 71-річного американського туриста Річа Мура, а поряд з ним живого собаку, який не міг покинути хазяїна. Для усіх залишається загадкою, як домашня тварина змогла вижити в таких екстремальних умовах.

Чоловік вирушив у подорож, щоб підкорити вершину Блекхед, але перестав виходити на зв'язок. Попри невтомні зусилля рятувальників, які присвятили майже 2 000 годин пошуковій операції, їхні спроби не принесли жодних результатів.

Тіло Мура, який зник під час літньої прогулянки зі своїм собакою, знайшов місцевий мисливець. Загиблого супроводжував його відданий білий джек-рассел-тер'єр на прізвисько Фінні, якому на диво вдалося вижити. Собака весь цей час залишався з ним.