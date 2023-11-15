Так, у горах Сан-Хуан було виявлено тіло 71-річного американського туриста Річа Мура, а поряд з ним живого собаку, який не міг покинути хазяїна. Для усіх залишається загадкою, як домашня тварина змогла вижити в таких екстремальних умовах.

Дивіться також "Бойовий український сокіл": воїн ЗСУ врятував з розтяжки червонокнижного птаха – миле відео

Собака два місяці прожив поряд з тілом покійного хазяїна

Чоловік вирушив у подорож, щоб підкорити вершину Блекхед, але перестав виходити на зв'язок. Попри невтомні зусилля рятувальників, які присвятили майже 2 000 годин пошуковій операції, їхні спроби не принесли жодних результатів.

Тіло Мура, який зник під час літньої прогулянки зі своїм собакою, знайшов місцевий мисливець. Загиблого супроводжував його відданий білий джек-рассел-тер'єр на прізвисько Фінні, якому на диво вдалося вижити. Собака весь цей час залишався з ним.

На безрезультатні пошуки чоловіка рятувальники витратили майже 2 000 годин / Фото People

Загиблий був у дренажному басейні Нижнього Бланко. Офіційна причина смерті ще не встановлена. Однак, варто зазначити, що у високогірному регіоні дефіцит кисню та поступове зниження температури потенційно можуть мати негативний вплив на здоров'я.

Крім того, маршрут, який мав пройти Річ Мур, характеризується як "підступний, нерівний і важкий", протягнувшись понад 2 милі над рівнем моря. Не заперечується, що це був нещасний випадок.

Після ретельного обстеження в місцевій ветеринарній клініці Фінні возз'єднався з родиною покійного власника. Для усіх досі залишається загадкою, як тварині вдалося виживати у жорстких умовах дикої природи стільки часу.

Собака Фінні / Фото People

У Японії навколо статуї Хатіко побудували кімнату

Цього року Хатіко виповнилося б 100 років. З цієї нагоди японський художник Тацу Нішино побудував кімнату навколо його статуї. Локація була розташована 24 години біля від жвавого вокзалу Шібуя в Токіо.

Будиночок був спроєктований так, щоб нагадувати затишну спальню, яка займала приблизно 9 квадратних метрів. Собаку, яка "мешкала" в цьому просторі, можна було побачити сидячим на ліжку поруч із мискою для їжі, журналами, столом та стільцем. Який вигляд мала інсталяція – дивіться за посиланням!