Бідолаха повисла на розтяжці. Пресслужба Сил оборони півдня України оприлюднила зворушливе відео, на якому зображено порятунок птиці.

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Військовий врятував птаха, який заплутався у розтяжці

З опублікованого відео видно, що боєць помітив нещасного птаха, який висів без свідомості на розтяжці. Чоловік обережно визволив птаха з небезпеки, а потім відніс його у бліндаж і виходив.

Боєць буквально змушував його пити воду, і вже через якийсь час птах активно літав бліндажем.

Врятованим птахом виявилась сойка звичайна. Але рятівник жартома називає її "бойовим українським соколом" і "своїм хрещеником".

Воїн виходив птаха / Скриншот з відео

У пресслужбі Сил оборони півдня закликала робити добро, адже це під силу кожному.

У Всесвітній день доброти вояки на півдні врятували чарівного птаха… Добро врятує світ, тому що воно закладене в людській природі. Отже, творити добро може кожен,

– йдеться у повідомленні.

Також додали, що у людей, які роблять добрі справи кожен день, кращий імунітет, і вони менше хворіють. Лікарі пояснюють це підвищенням рівня лімфоцитів та розширенням кровоносних судин, що покращує роботу серця. Крім того, зафіксували підвищення рівня серотоніну та ендорфінів, які допомагають швидше справлятися зі стресом.

Бійці ЗСУ врятували знесиленого пелікана

Раніше військовослужбовці Одеської зенітно-ракетної бригади виявили майже повністю знесиленого пелікана. Вони зробили все необхідне для його порятунку, й наступного дня передали до зоопарку.

У звіринці щиро подякували нашим захисникам за небайдужість і любов до живої природи. Працівники зоопарку запевнили, що подбають про пелікана.

Боєць ЗСУ врятував кішку, до якої окупанти прив'язали вибухівку

Злочинні дії російських окупантів нещодавно були знову зафіксовані на одній зі звільнених ділянок на Донеччині. Відважний сапер ЗСУ, на ім'я Анатолій, 2,5 години присвятив тому, щоб безпечно вилучити вибухівку з кішки, яка стала жертвою загарбників.

Хлопець кинув виклик небезпеці, яку представляла вибухівка, прикріплена до беззахисної тварини. Попри ризик для себе, він категорично виступав проти ідеї підірвати вибухівку, тому було зроблено все для її звільнення. Зараз кішка перебуває під опікою військовослужбовців і незабаром знайде новий дім в одного з солдатів.