Так, під час самотнього походу в Карпатах дівчина натрапила на "величезного, як танк" ведмедя. Зустріч зі звіром Тоня зняла на камеру, й поділилася з користувачами отриманими кадрами.

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У Карпатах соло-туристка натрапила на ведмедя

Несподівана зустріч сталася, коли Антоніна підіймалася на гору Висока поблизу Осмолоди.

За її словами, тварина була "величезна, як танк" і перебувала від неї всього за 150 – 200 метрів. Але, альпіністка не злякалася, дістала телефон і зафільмувала зустріч. Як будь-яка свідома у своїх діях людина, бачу ведмедя в Карпатах, перше, що роблю, – дістаю телефон і знімаю,

– поділилася вона.

Зустріч туристки та ведмедя: дивіться відео

Українська альпіністка також написала, що попри на небезпеку, в той момент не було щасливішої людини за неї. Водночас Тоня закликала не повторювати її "трюки". Користувачі соцмережі захоплено відреагували на опубліковані кадри. Ось декілька коментарів: "Треба було, як поляки кричати: "О курва, ведмідь"";

"Сподіваюся, вони зараз ситі і сонні";

"Огоо, дух перехоплює. Круто!";

"Я б після такої зустрічі тихенько розвернула і почимчикувала вниз!". Ведмідь був за 150 – 200 метрів від туристки: дивіться відео

Крім того, Тоня додала, що золота осінь у Карпатах минула, тому порадила брати зимові черевики, бахіли й теплу пухову куртку. Також кумедно закликала прихопити щось від ведмедів.

Як діяти при зустрічі?

Ведмідь бурий – є найбільш знаним видом своєї родини, одним з найбільших наземних хижаків у світі та найбільшим хижаком фауни України. З 2003 року ведмедя бурого занесено до Червоної книги України.

Бурий ведмідь є небезпечним для людини хижаком. Одним ударом лапи тварина здатна повалити дорослу людину і зламати кістки. Якщо ведмідь зустріне людину в лісі, то навряд чи нападе першим, якщо людина не стане проявляти агресію (розмахувати палицею або руками, кричати і так далі).

Старайтесь не турбувати тварину і повільно йдіть назад (не розвертаючись). Ні в якому випадку не можна бігти, тому що це приверне увагу ведмедя і він поженеться за вами.

Не дивіться ведмедю в очі.

Якщо ведмідь йде за вами, в такому випадку треба скинути з себе деякі речі на землю, наприклад рюкзак або куртку. Це може відвернути увагу тварини, ви ж за цей час втечете.

Якщо налякати тварину або поранити, то шансів на порятунок залишиться вкрай мало. Поранений ведмідь здатний за лічені секунди наздогнати втікача і розірвати його тіло на шматки.