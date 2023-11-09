Так, вирушаючи на велосипедну прогулянку, чоловік, на ім'я Морріс, вийшов з дому і помітив дещо цікаве. Неподалік його двору гуляла ведмедиця з двома дітьми, але те, що трапилося з ним через секунду, передбачити було просто неможливо.

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Ведмежа налякало хлопця, який був захоплений зйомкою його мами та братів

Під час зустрічі Морріс був на безпечній відстані до ведмедиці та її дитинчат. Хлопець вирішив скористатися можливістю зафіксувати момент на свій мобільний телефон.

Однак він навіть не здогадувався, що ведмежат було не двоє, а троє. Просто останнє дитинча трохи відставало. Тож поки Морріс був захоплений зйомкою, воно крадькома підійшло ззаду і торкнулося його ноги.

Камера відеоспостереження, яка зняла зустріч, зробила куди цікавіший відеоролик, ніж вийшов у мене,

– визнав Морріс.

Як це було: дивіться відео

У результаті трапився класичний випадок, коли людина і ведмідь налякали один одного. Під час "зіткнення" ведмідь та хлопець, злякавшись, розійшлися у різні сторони. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Ведмідь увірвався в будинок і вкрав лазанью

В США камера відеоспостереження зафіксувала величезного ведмедя, який проникав в дім через відчинене вікно. Після цього ведмідь підійшов прямо до холодильника, з'ївши цілу лазанью.

Тварина без проблем відкрила ящик морозильної камери, засунула туди свою морду і успішно дістала заморожену лазанью. Здійснивши "місію", ведмідь без зайвих зусиль втік через те саме вікно.

В зоопарку Китаю ведмеді станцювали танець

Відвідувач китайського зоопарку виконав традиційний танець "Квіткове рукостискання". Одразу 3 чорні ведмеді спонтанно піднялися на задні лапи й приєдналися до танцю.

Одна з тварин бездоганно виконала танець, а інші два ведмеді постали перед труднощами. З усім тим, туристи були в захваті від дій звірів. Відео одразу завірусилося у мережі.