Дивно, але 3 чорні ведмеді, натхненні видовищем, спонтанно піднялися на задні лапи й приєдналися до танцю, що дуже порадувало глядачів. Відео одразу завірусилося у мережі.

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Ведмеді в зоопарку станцювали китайський танець

Танцювальний рух "Квіткове рукостискання" набув значної популярності в Китаї, захоплюючи глядачів по всій країні. У цьому танці учасники з'єднують зап'ястя разом, граціозно виконуючи кругові рухи руками над головою.

У дивовижному виступі одна з тварин бездоганно виконала танець, а інші два ведмеді постали перед труднощами. З усім тим, туристи були в захваті від дій цих істот.

Водночас серед деяких глядачів знову виник скептицизм щодо "справжності ведмедя". Правдивість цих ведмедів викликає сумніви, оскільки користувачі Інтернету припускають, що це можуть бути люди, замасковані під ведмедів.

Як ведмеді вразили увесь зоопарк танцем: дивіться відео

На задньому дворі жінки поселився журавель

Нещодавно журавель Карл став доброзичливим і привітним сусідом. Отем Коачелла, жителька місцевості, виявилася причетною до унікального явища – птаха-сусіда, який почав регулярно відвідувати її помешкання.

У тихій околиці озера Уельс, штат Флорида, Коачелла та її сусіди встановили тісний зв'язок із місцевим населенням птахів, часто пропонуючи їм їжу. Однак, серед цієї гармонійної рутини Карл, чудовий журавель, виявився виразнішим з усіх, адже він зрозумів, що своїх сусідів-людей потрібно не боятися, а любити.

Журавель обрав собі в друзі Отем. Тепер він підходить до її вхідних дверей і стукає в них, щоб попросити їжі щодня.