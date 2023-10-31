У тихій околиці озера Уельс, штат Флорида, Коачелла та її сусіди встановили тісний зв'язок із місцевим населенням птахів, часто пропонуючи їм їжу. Однак, серед цієї гармонійної рутини Карл, чудовий журавель, виявився виразнішим з усіх, адже він зрозумів, що своїх сусідів-людей потрібно не боятися, а любити.

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На задньому дворі жінки поселився журавель

Карл — доброзичливий сусід-журавель! Отем Коачелла дізналася це на власному досвіді, адже саме до неї додому птах почав регулярно навідуватися.

Журавель обрав собі в друзі Отем. Тепер він підходить до її вхідних дверей і стукає в них, щоб попросити їжі щодня.

Виявляючи зворушливе знайомство та сімейну гордість, Карл, постійний відвідувач жіночої резиденції, звик відгукуватися на своє ім'я. Чарівне видовище Карла, який прогулюється перед будинком, стало звичним явищем настільки, що тепер він бере з собою в гості ще й всю свою родину.

Примітно, що батьківські здібності Карла яскраво висвітлюються, коли він з гордістю передає свої знання нащадку-підлітку Джуніору, навчаючи його чемності стукати у двері.

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Олень посеред обіду завітав в ресторан повний відвідувачів

Відвідувачі ресторану "Noodles & Company" (Белойт, Вісконсин, США), перелякалися, коли під час жвавої обідньої перерви в переповнений ресторан несподівано вломився олень. Попри початкову тривогу, відвідувачі та персонал швидко виявили, що причин для занепокоєння немає.

Цікавий олень наважився пройти через головний зал і навіть оглянути кухню, перш ніж спокійно вийти через задні двері, які завбачливо відчинив один зі співробітників ресторану.

У результаті інциденту, який не завдав шкоди людям, ресторан знайшов натхнення та оприлюднив цікаве доповнення до свого меню. Це страва під назвою "2 Buck Mac & Cheese" вартістю лише 2 долари. Назва є грою зі словом "buck", яке означає як "долар" (або "бакс"), так і "олень".