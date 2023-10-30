Так, відвідувачі ресторану "Noodles & Company" (Белойт, Вісконсин, США), перелякалися, коли до закладу несподівано вломився олень. Як це було – дивіться нижче!

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Олень завітав в ресторан повний відвідувачів

Під час жвавої обідньої перерви в переповненому ресторані несподівано з'явився олень. Попри початкову тривогу, відвідувачі та персонал швидко виявили, що причин для занепокоєння немає.

Цікавий олень наважився пройти через головний зал і навіть оглянути кухню, перш ніж спокійно вийти через задні двері, які завбачливо відчинив один зі співробітників ресторану.

У результаті інциденту, який не завдав шкоди людям, ресторан знайшов натхнення та оприлюднив цікаве доповнення до свого меню. Це страва під назвою "2 Buck Mac & Cheese" вартістю лише 2 долари. Назва є грою зі словом "buck", яке означає як "долар" (або "бакс"), так і "олень".

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Поліція у Києві "затримала" оленя, який бігав містом

23 жовтня у Подільському районі Києва був помічений величний олень. Благородна істота була збентежена та мчала вздовж проїжджої частини, а потім побігла у двори будинків.

Тварину одразу не могли зловити, аби та не травмувалась. Втім, вже 24 жовтня вранці поліція Києва зробила усе можливе для безпечного порятунку оленя. Він так набігався та втомився, що вирішив прилягти відпочити на території дитсадка. Виснажену тварину побачили патрульні та ветеринари, що зрештою призвело до її спіймання. Його було обережно переміщено до найближчого лісу.