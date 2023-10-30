За час своєї діяльності команда з пошуку тварин за допомогою безпілотника відшукала і возз'єднала з їхніми власниками 2 487 собак, трьох поні, ему, скунса і дев'ять корів. У пошуках Моллі організація також показала успішний результат.

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Дрон допоміг возз'єднатися господареві зі зниклим сліпим собакою

Команді вдалося знайти Моллі в Тісінгтоні, графство Дербішир, вже через дві години після дзвінка. Господар, сповнений радості, не гаяв часу й поїхав туди, щоб якомога швидше повернути свого улюбленого вихованця.

Протягом всієї операції дрон старанно переслідував Моллі, забезпечуючи її безпеку до прибуття власника. Зворушливе возз'єднання пари було задокументовано дроном, залишивши довговічне візуальне свідчення їхньої емоційної зустрічі.

Я нечасто відчуваю емоції, але цей сліпий лабрадор, зізнатися, викликав у мене сльози на очах. Я так радий за господарів, що вони щасливі,

— розповів генеральний директор компанії Drone to Home Філ Джеймс.

Чоловік, який також є головним оператором дрона та інструктором благодійної організації, розпочав свою місію з возз'єднання господарів і тварин 2019 року, маючи лише один дрон. За його словами, у середньому вони отримують близько 40 дзвінків і повідомлень на день через віртуальний кол-центр.

Зниклий сліпий собака возз'єднався зі своїм господарем завдяки дрону: дивіться відео

Черепаха втекла з дому і блукала 3 з половиною роки

У США помічники шерифа в штаті Флорида успішно "затримали" бродячу африканську черепаху. Виявилося, що ця рептилія насправді втекла зі свого будинку ще 3 з половиною роки тому.

Співробітники правоохоронних органів зустріли рептилію, яка петляла вулицями міста. Швидко вдавшись до заходів, поліцейські транспортували істоту до притулку для тварин. Виявилося, що рептилія, яка була на волі останні три з половиною роки, насправді втекла зі свого будинку. На диво, істота зуміла подолати відстань приблизно у 8 кілометрів за час перебування в дикій природі.

Знайдену черепаху повернули здивованим і вдячним господарям. Як заявили у притулку, наразі вона перебуває в трохи важкому стані через те, що провела багато холодних зим без опалення, але там переконані, що з нею все буде гаразд.