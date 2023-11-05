Записом із камери спостереження поділилася в соцмережах власниця будинку Гелена Гоуліс. Ведмідь проник у її житло через вікно, яке залишили відчиненим.

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Голодний ведмідь увірвався в будинок і з'їв цілу лазанью

Зняті кадри показують, як ведмідь неквапливо прогулюється коридорами будинку, перш ніж зайти на кухню. Потім відеозапис перемикається на іншу камеру, розташованої над холодильником, яка миттєво приковує увагу звіра. Неймовірно, але він без проблем відкрив ящик морозильної камери, а потім засунув туди свою морду, щоб обнюхати вміст.

Виявивши надзвичайну винахідливість, ведмідь успішно дістав заморожену лазанью з холодильника, а потім без зусиль втік через відкрите вікно. Цей дивовижний випадок був задокументований дверним відеодзвінком Ring і внутрішньою камерою, встановленими в будинку в Баркхемстеді, штат Коннектикут.

У недавній публікації було підкреслено, що чорні ведмеді всеїдні, споживаючи різноманітні продукти, такі як трава, фрукти, ягоди та горіхи. З усім тим, загадковим аспектом цих істот є їх схильність легко притягуватися навіть до найслабшого запаху людської їжі.

Департамент енергетики та охорони навколишнього середовища штату Коннектикут зазначає, що чорний ведмідь розумний і має гострий нюх.

Він здатен вловити найменший аромат їжі, що може привести ведмедя до кемпінгів та поблизу будинків. Запахи від продуктів, що недбало зберігаються, і сміття можуть приманювати ведмедів на великі відстані,

— попереджають у міністерстві.

Чорні ведмеді зазвичай полохливі та потайливі й, як правило, бояться людей. Однак, якщо регулярно знаходять їжу поблизу будинків і місць, де ведеться активна діяльність, вони можуть втратити страх.

Як ведмідь вкрав лазанью з холодильника: дивіться відео

Ведмеді в зоопарку станцювали китайський танець

Відвідувачі китайського зоопарку отримали захопливу виставу чорного ведмедя. Нічого не підозрюючи, один із туристів виконав традиційний китайський танець, відомий як "Квіткове рукостискання". Дивно, але 3 чорні ведмеді, натхненні видовищем, спонтанно піднялися на задні лапи й приєдналися до танцю, що дуже порадувало глядачів. Відео одразу завірусилося у мережі.

Водночас серед деяких глядачів виник скептицизм щодо "справжності ведмедя". Правдивість цих ведмедів викликає сумніви, оскільки користувачі Інтернету припускають, що це можуть бути люди, замасковані під ведмедів.