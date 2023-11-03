Зокрема, мовиться й про власників домашніх улюбленців, яких потрібно вигулювати. Так, нещодавно в мережі з'явилося кумедне відео, на якому собака сміливо бореться з вітром.

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Чарівний спанієль сміливо витримав сильні пориви вітру

Цьому жителю Абердиншира, що в Шотландії, шторм Бабет приніс не тільки негативні емоції, а й, як не дивно, дещицю веселощів.

Юен Дафф зняв на відео свого спанієля Майло, який стійко боровся з сильним вітром під час прогулянки. І глядачі посміялися, дивлячись на те, як тварина терпіла пориви повітря, що дули їй прямо в мордочку – від вітру її аж роздувало у різні боки.

Усім стурбованим Юен пояснив, що він із двома своїми спанієлями гуляв у дюнах, де було безпечно. Крім того, у господаря не було вибору, адже його активні вихованці збожеволіли б без прогулянок і фізичних вправ.

Спанієль сміливо витримав негоду і розсмішив мережу: дивіться відео

Бульдог розсмішив мережу реакцією на прикрасу до Хелловіну

Дехто особливо не любить моторошні прикраси, які є невід'ємним атрибутом Хелловіну. Тварини також не в захваті від подібних святкувань, і чергове підтвердження цьому – реакція бульдога на "людську" витівку.

Бульдог із відео – теж не найбільший поціновувач усіляких лячних штук. На опублікованих кадрах можна побачити, що на дверях висить простирадло у вигляді привида. Коли песик побачив, як його господар прикрасив вхідні двері до квартири, він був незадоволений.