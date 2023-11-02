Дехто особливо не любить моторошні прикраси, які є невід'ємним атрибутом Хелловіну. Тварини також не в захваті від подібних святкувань, і чергове підтвердження цьому – реакція бульдога на "людську" витівку.

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Песик розсмішив реакцією на моторошну прикрасу до Хелловіну

Бульдог із цього відео – теж не найбільший поціновувач усіляких лячних штук. Тому, коли песик побачив, як його господар прикрасив вхідні двері до квартири, він був незадоволений.

На опублікованому відео можна побачити, що на дверях висить простирадло у вигляді привида.

Ну і що це за дурниця, двоногий?

— скептично сказав би песик, якби міг.

Користувачів розсмішив вираз "обличчя" бульдога. Серед коментарів чимало веселих:

"Ахах, погляд замість тисячі слів".

"Хтось явно з забобонних".

"Хахах, ну і мордаха у песика".

Кумедна реакція бульдога на святкову прикрасу: дивіться відео

У США кажан на прізвисько Шекспір "отримав корону"

За щорічною традицією з нагоди Хелловіну відбувся конкурс краси кажанів. Метою цього заходу є привернення інтересу громадськості до розв'язання проблем збереження, з якими стикаються ці "моторошні" істоти.

Кажан з Орегону знову отримав титул найкращого у національному конкурсі краси, організованому Бюро управління земельними ресурсами. Цього разу приз дістався тварині на прізвисько Вільям Шекспір із Батте-Фоллс в окрузі Джексон.

У зоопарку Києва тварини "святкували" Хелловін

Мешканці Київського зоопарку з ентузіазмом взяли участь у святковому частуванні з нагоди Хелловіну. На опублікованих фото та відео можна побачити, що звірі із задоволенням долучились до святкування, граючись та ласуючись гарбузами.