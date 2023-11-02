Кажан з Орегону знову отримав титул найкращого у національному конкурсі краси, організованому Бюро управління земельними ресурсами. Цього разу приз дістався тварині на прізвисько Вільям Шекспір із Батте-Фоллс в окрузі Джексон.

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У США кажан на прізвисько Шекспір "отримав корону"

Самець великовухого кажана Таунсенда, був сфотографований техніком з охорони дикої природи BLM Еммою Буск.

Торік "корона" дісталася Барбарі, каньйонному кажану з округу Лейк, якого сфотографувала Кейт Єйтс, біолог BLM з охорони дикої природи.

Навколо кажанів існує безліч міфів, але це дивовижні представники дикої природи, які роблять величезний внесок у нашу екосистему,

— сказала Буск.

Щоб підвищити обізнаність громадськості про збереження кажанів, Бюро землеустрою робить конкурс краси кажанів щороку. Конкурс, який запрошує учасників надіслати захопливі фотографії кажанів, зроблені на громадських землях по всій країні, розпочинається 24 жовтня та завершується на Хелловін. Ця подія є важливою для пролиття світла на нагальну проблему збереження кажанів.

Було виявлено, що, попри сумнозвісну репутацію, цей вид тварин відіграє ключову роль у підтримці екологічного балансу, ефективно борючись зі шкідниками, такими як комарі, жуки та метелики.

За даними Бюро управління земельними ресурсами (BLM), один кажан має надзвичайну здатність з'їсти до 1 200 комарів протягом лише години.

На Алясці обрали найтовстішого ведмедика у світі

Щорічно з 2014 року на Алясці в національному парку Катмай проходить змагання серед ведмедів "Fat Bear 2023". Користувачі з усього світу спостерігають за тим, як істоти вправно ловлять лосося, накопичуючи жирові запаси до зими. Згодом люди голосують за титул "найтовстішого ведмедя у світі", який присуджується тому, хто досяг найбільшої ваги.

Цьогорічне змагання вже добігло кінця і спостерігачі підбили підсумки конкурсу. З великим відривом перемогла самка 128 Грейзер, якій вдалося набрати 108 321 голос, тоді як її найближчий конкурент, величний самець 32 Чанк набрав лише 23 134 голоси. У результаті Гейзер була визнана "найкращим товстим ведмедем року".

Знімок тигриці переміг у Mangrove Action Project

Mangrove Action Project 9 рік поспіль організовує конкурс, що проливає світло на зв’язок між дикою природою, прибережними громадами та неоціненними мангровими лісами. Ця подія служить платформою для того, щоб підкреслити крихку природу цих екосистем, як над, так і під поверхнею води.

Так, учасники взяли участь у змаганні, метою якого було вловити дивовижну сутність мангрових лісів, щоб звернути увагу на їхню тендітну екосистему та важливість їхнього збереження. Переможцем став знімок з тигрицею – "Найпрекрасніша квітка мангрових заростей", зроблений Сохамом Бхаттачарією.