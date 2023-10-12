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Результати показують, що їй вдалося набрати 108 321 голос, тоді як її найближчий конкурент, величний самець 32 Чанк набрав лише 23 134 голоси. У результаті Гейзер була визнана "найкращим товстим ведмедем року".

За останні роки ведмедиця Грейзер здобула похвальну репутацію серед завзятих спостерігачів за ведмедями в Катмаї, оскільки вона безстрашно охороняє своїх дитинчат, не залишаючи місця для компромісів. Доглядачі національного парку засвідчують її непохитну відданість материнству, зміцнюючи її статус відважної королеви.

Самка довела, що є грізним захисником, нападником і, перш за все, винятковим ловцем лосося. Доглядачі парку Катамай назвали Грейзер однією із найвправніших рибалок на знаменитій річці Брукс. Продемонструвавши свої безвідмовні здібності, цього року вона досягла найвищої продуктивності, досягнувши максимальної округлості саме вчасно, перед довгою зимовою сплячкою.

Переможницею цього року стала ведмедиця Грейзер / Фото NPS Photo / Jim Pfeiffenberger​

У боротьбі Грейзер вийшла переможницею, залишивши свого найближчого конкурента, Чанка, позаду. Чанк, улюблений фанатами в попередні роки, продемонстрував свої характерні риси, зокрема "висячий живіт" і широкі задні кінцівки. Однак, цих характеристик виявилося недостатньо.

Переможниця конкурсу: дивіться відео

До слова, доглядачі спочатку припускали, що новачок, 806 Jr, може стати чемпіоном цього року. Напрочуд ведмежатко набрало ваги на рекордні 7000% за кілька місяців після народження. Однак, попри амбітні зусилля, 806 Jr не зміг перевершити розмірами старших ведмедів. З усім тим, надії залишаються великими, що це перспективне дитинча матиме достатню можливість продемонструвати свій потенціал у наступному році.