На щастя, жодна тварина не постраждала. Пінгвінів не було "вдома", коли сталося зіткнення.

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У відкритті, зробленому супутниковими знімками, повідомляється, що після зіткнення з південним узбережжям острова айсберг змінив свій курс у напрямку до східної частини острова.

Це найбільший залишковий уламок D-30, який з'явився у червні 2021 року, коли його "батько" D-28 врізався в сушу східній Антарктиді та розламався навпіл. Відтоді D-30A повільно дрейфував на захід уздовж узбережжя Антарктики,

– кажуть науковці.

Наприкінці 2022 року D-30A змінив курс і наблизився до острова Кларенс – найсхіднішого з Південних Шетландських островів, площа поверхні якого приблизно в 10 разів менша за D-30A.

Супутникові знімки зіткнення / Фото NASA​

Вчені розповіли, що протягом кожної зими на острові Кларенс гніздяться близько 10 тисяч Ремінних пінгвінів.

Екологиня університету Стоуні Брук у Нью-Йорку Хезер Лінч сказала, що момент зіткнення був вдалим, оскільки пінгвіни туди ще не встигли повернутися. Вона також додала, що якби зіткнення сталося через кілька місяців, коли пінгвіни були на острові, це мало б "досить серйозні" наслідки.

Нагадаємо, в Антарктиці загинули майже 10 000 імператорських пінгвінят. Все через розкол криги, викликане глобальним потеплінням.