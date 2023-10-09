Учені попереджають про вимирання вакіт

Так, Міжнародна китобійна комісія (IWC) заявила про те, що в Каліфорнійській затоці в Мексиці залишилося всього 10 вакіт. Ще 2017 року популяція налічувала 30 особин.

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Представники цього виду є найменшими з усіх нині живих видів китоподібних: їхній зріст становить від 12 до 1,5 метрів.

Дослідники виявили значний фактор, що сприяє скороченню популяції. Це рибалки, які наполегливо використовують зяброві мережі – спеціалізовані плоскі сіті – для незаконного вилову риби тотоаба. Вони мають попит на чорному ринку китайської медицини.

Ми хотіли, за допомогою попередження про вимирання, надіслати повідомлення ширшій аудиторії, щоб усі зрозуміли, наскільки це серйозно,

— сказала доктор Ліндсей Портер, віцеголова наукового комітету IWC.

Вона також зазначила, що попри майже 30 років неодноразових попереджень про те, що вакіта перебуває на межі зникнення через заплутування в зябрових сітках, ситуація, на жаль, не покращилася.

Що планують робити для порятунку?

Рішуче намагаючись захистити винятково рідкісний морський вид, дослідники співпрацюють з урядом, щоб зберегти екосистему істоти та залучають досвідчених дельфінів для виявлення їх присутності.

Вакіта перебуває на межі зникнення / Фото VAQUITACPR

Крім того, вчені намагаються зібрати тварин і переселити їх до ретельно охоронюваного заповідника, а також ініціюють ініціативу з розведення в неволі, яка була передчасно припинена після смерті самки, яка перебувала в неволі.

Зазначимо, що раніше мексиканський військово-морський флот планував створити зону нульової терпимості з використанням 193 бетонних блоків для запобігання використання зябрових сіток. Дослідники вважають, що цей захід скоротив використання сіток на 90%, проте перемістив проблему в інше місце.

Зауважте: відповідно до звіту Всесвітнього фонду дикої природи Living Planet Report за 2022 рік популяція диких тварин — ссавців, птахів, земноводних, рептилій і риб — з 1970 року скоротилися в середньому на 69%.