Нове дослідження припускає, що вченим вдалося ідентифікувати короля серед "монстрів під ліжками ссавців". Ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь про кого саме мовиться!

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В Африці є хижак, який вселяє більше страху, ніж леви

Біолог-еколог Майкл Клінчі із Західного університету в Канаді заявив, що леви є найбільшими наземними хижаками, які полюють зграями, а отже, мали б бути й найстрашнішими. Однак, у новому дослідженні вчені вивчили понад 10 000 записів диких тварин в африканській савані, і виявилося, що це твердження помилкове.

95% спостережуваних видів насправді з набагато більшим жахом реагують на звуки зовсім іншої тварини. І ця тварина технічно навіть не є хижаком — мовиться про людей. Так, учені дійшли висновку, що саме ми є "монстрами під ліжками інших ссавців",

– йдеться у результатах досліджень.

За словами Клінчі, страх перед людьми вкоренився і широко поширений серед ссавців. Раніше існувала теорія про те, що тварини звикають до людей, якщо ми не будемо на них полювати. Однак результати свідчать про інше.

Які експерименти були проведені?

Вчені завершили серію експериментів у відомому національному парку Великого Крюгера в Південній Африці. Їх дослідження передбачало ретельне відтворення ряду вокалізацій і звуків поблизу водойм з метою спостереження за реакцією різних тварин. Примітно, що в парку зберігається найбільша збережена популяція величних левів у світі, що робить ссавців, які його мешкають, добре налаштованими на потенційні загрози.

Дослідники детально задокументували та згодом проаналізували реакції тварин, проливаючи нове світло на їх спілкування та поведінку в цій унікальній екосистемі.

Під час експериментів вчені піддали тваринам низку аудіозаписів, які включали різні людські розмови місцевими мовами, такими як тсонга, північний сото, англійська та африкаанс. Також тварин познайомили зі звуками полювання людини, такими як гавкіт собак і постріли. Крім того, дослідники показали тваринам записи левів, які спілкуються між собою.

Леви – не найстрашніший хижак в Африці / Фото UnSplash