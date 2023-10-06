Новое исследование предполагает, что ученым удалось идентифицировать короля среди "монстров под кроватями млекопитающих". Вы удивитесь, когда узнаете о ком именно говорится!
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В Африке есть хищник, внушающий больше страха, чем львы
Биолог-эколог Майкл Клинчи из Западного университета в Канаде заявил, что львы являются крупнейшими наземными хищниками, охотящимися стаями, а значит, должны быть и самыми страшными. Однако в новом исследовании ученые изучили более 10 000 записей диких животных в африканской саване, и оказалось, что это утверждение ошибочно.
95% наблюдаемых видов на самом деле с гораздо большим ужасом реагируют на звуки совсем другого животного. И это животное технически даже не хищник — говорится о людях. Так, ученые пришли к выводу, что именно мы являемся "монстрами под кроватями других млекопитающих",
– говорится в результатах исследований.
По словам Клинчи, страх перед людьми укоренился и широко распространен среди млекопитающих. Раньше была теория о том, что животные привыкают к людям, если мы не будем на них охотиться. Однако результаты свидетельствуют о другом.
Какие эксперименты были проведены?
Ученые завершили серию экспериментов в известном национальном парке Большого Крюгера в Южной Африке. Их исследование предполагало тщательное воспроизведение ряда вокализаций и звуков вблизи водоемов с целью наблюдения за реакцией разных животных. Примечательно, что в парке сохраняется самая сохранившаяся популяция величественных львов в мире, что делает обитающих его млекопитающих хорошо настроенными на потенциальные угрозы.
Исследователи подробно задокументировали и затем проанализировали реакции животных, проливая новый свет на их общение и поведение в этой уникальной экосистеме.
В ходе экспериментов ученые подвергли животным ряд аудиозаписей, включавших разные человеческие разговоры на местных языках, таких как тсонга, северный сото, английский и африкаанс. Также животных познакомили со звуками охоты человека, такими как лай собак и выстрелы. Кроме того, исследователи показали животным записи львов, которые общаются между собой.
Львы – не самый страшный хищник в Африке / Фото UnSplash
Результаты показали, что почти все 19 видов млекопитающих, наблюдаемых в экспериментах, вдвое чаще покидали водоемы, услышав человеческий разговор, как сравнить со львами или даже звуками охоты. К таким млекопитающим относятся:
- носороги;
- слоны;
- жирафы;
- леопарды;
- гиены;
- зебры;
- бородавочники.
Авторы исследования отмечают, что результаты стали еще одним доказательством того, что люди не только являются самым смертоносным животным на планете, но и внушают ужас, казалось бы, величайших представителей дикой природы.
Эти знания можно использовать, чтобы помочь видам
Биологи оптимистично смотрят на потенциал использования этих знаний для помощи виду. Например, проигрывая человеческие разговоры в районах Южной Африки, где известно браконьерство, они надеются уберечь находящегося под угрозой исчезновения южного белого носорога.
Я думаю, что распространение страха среди млекопитающих саванны является реальным свидетельством влияния людей на окружающую среду.
- говорят ученые.
В дополнение к таким критическим факторам, как потеря среды обитания, изменение климата и вымирание видов, само присутствие людей на ландшафте служит значительным сигналом опасности, вызывая сильную реакцию пострадавшей дикой природы. Испуганные нашим существованием, эти существа проявляют повышенный страх перед людьми, превосходя их опасения перед любым другим хищником.