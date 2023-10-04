Під час війни цей день особливо важливий, адже наші менші друзі теж потерпають від бойових дій. Так, Центр порятунку диких тварин звернувся із закликом бути гуманними, повідомивши, що популяція диких тварин скоротилася на 69%.

День захисту тварин: історія

У 1931 році під час міжнародного конгресу захисників природи в Італії було прийнято знаменне рішення. Учасники конгресу вирішили визначити 4 жовтня Всесвітнім днем захисту тварин – святом, присвяченим захисту добробуту тварин. З роками це свято набуло значної популярності, а масштаб ініціатив із захисту тварин постійно розширювався.

Вибір 4 жовтня як дати цієї важливої події пов'язаний із пам'яттю святого Франциска Ассізького. Оскільки католики вшановують його постать в цей день, як покровителя та опікуна всіх тварин.

Популяція диких тварин скоротилася на 69%

Відповідно до звіту Всесвітнього фонду дикої природи Living Planet Report за 2022 рік популяція диких тварин — ссавців, птахів, земноводних, рептилій і риб — з 1970 року скоротилися в середньому на 69%.