Під час війни цей день особливо важливий, адже наші менші друзі теж потерпають від бойових дій. Так, Центр порятунку диких тварин звернувся із закликом бути гуманними, повідомивши, що популяція диких тварин скоротилася на 69%.
День захисту тварин: історія
У 1931 році під час міжнародного конгресу захисників природи в Італії було прийнято знаменне рішення. Учасники конгресу вирішили визначити 4 жовтня Всесвітнім днем захисту тварин – святом, присвяченим захисту добробуту тварин. З роками це свято набуло значної популярності, а масштаб ініціатив із захисту тварин постійно розширювався.
Вибір 4 жовтня як дати цієї важливої події пов'язаний із пам'яттю святого Франциска Ассізького. Оскільки католики вшановують його постать в цей день, як покровителя та опікуна всіх тварин.
Популяція диких тварин скоротилася на 69%
Відповідно до звіту Всесвітнього фонду дикої природи Living Planet Report за 2022 рік популяція диких тварин — ссавців, птахів, земноводних, рептилій і риб — з 1970 року скоротилися в середньому на 69%.
Через дії людини природа втрачає біорізноманіття. Це суттєво впливає на добробут планети та людей. Нам потрібна трансформація поглядів на виробництво, споживання та співіснування з іншими видами,
– йдеться у повідомленні.
Вже багато видів диких тварин зникли чи опинилися під загрозою, адже змінюється клімат, зникає і фрагментується середовище існування тварин та процвітає браконьєрство і експлуатація диких тварин.
Як допомогти?
Кожен із нас вже зараз може зробити свій вклад. Зокрема, Центр порятунку диких тварин дав рекомендації:
- дотримуйтеся свідомого споживання – використовуйте менше пластику, розділяйте сміття, компостуйте за можливістю відходи;
- відмовтеся від хутра;
- не підтримуйте експлуатацію диких тварин, утримання та розведення диких у неволі; відпишіться від блогу з дикими в домашніх умовах та не популяризуйте їх експлуатацію в соцмережах; не ходіть у контактні зоопарки, цирки та дельфінарії.