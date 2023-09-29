Птахи загніздилися на межі великих Тузлівських лиманів. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

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Вперше в Україні фламінго в кількості 570 дорослих птахів у воєнний час вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести малят,

– каже фахівець.

У нещодавній заяві стало відомо, що ще у 2017 році була зроблена помітна спроба фламінго створити колонію в Україні. Зокрема, ця спроба відбулася в Херсонській області, поблизу Криму, на озері Чурюк. На жаль, результат цієї спроби залишається невизначеним, оскільки за цей час було успішно вирощено лише трьох пташенят, доля яких наразі невідома.

Вчений зазначає, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну птахи покинули тимчасово окуповану Херсонщину та перебралися до заповідника на Одещині.

У нацпарку на Одещині народилося майже 200 фламінго / Фото з фейсбуку Івана Русєва​

Як птахи з'явилися у Тузлівських лиманах?

Вперше птахи великою зграєю з'явилися у 2021 році. Торік, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері ТУЗ загинула велика кількість пташенят і дорослих птахів, а у квітні 2023-го фламінго з'явилися у нацпарку, в травні одразу вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка.

Фламінго встигли побудувати 270 гнізд, але гніздування там було невдалим – рідкісним птахам постійно заважали діти, браконьєри та свійські собаки. Тому "фенікси" залишили небезпечне місце та знайшли у заповіднику інший "майданчик" для гніздування.

Наприкінці червня вони загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку – на межі великих Тузлівських лиманів – Шагани та Алібей. І ось вихідними нам вдалося провести захід з кільцювання пташенят,

– наголосив фахівець.

Він підкреслює, що фламінго під час війни вивели на Одещині 192 пташеняти й це, виходячи з обставин (війни тощо) – справжнє диво.

Під час війни вивели на Одещині 192 пташеняти / Фото з фейсбуку Івана Русєва​

За словами вченого, серед дорослих птахів, які цьогоріч оселилися на Одещині, є особини, яких колись окільцювали у Франції, Туреччини та Іспанії.

Зверніть увагу: зараз Одеса докладає значних зусиль для відновлення місцевої флори та фауни. Колись вимирущий вид червонокнижних хом'яків тепер тріумфально повернувся в степи регіону.