Біля Львова помітили ведмедя
Солонківська територіальна громада негайно оприлюднила заяву, надавши фотографії та основні рекомендації щодо правильної поведінки при зустрічі з таким диким звіром.
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З повідомлення стало відомо, що ведмедя було помічено в околицях села Селисько, що приблизно за 13 кілометрів від Львова.
Ця дика тварина є небезпечною, а зустріч із ним може бути вкрай ризикованим для вашого життя. У разі помічення клишоногого телефонуйте за номером: 0974545849 Роман,
– інформує Солонківська громада.
До слова, село, де помітили хижого звіра, розташоване в безпосередній близькості від кількох визначних пам'яток, зокрема відомий замок Старе село, популярний парк розваг "Уруру" та ранчо в селі Лопушна.
Жителі села Селисько під Львовом помітили ведмедя / Фото Солонківська територіальна громада
Як діяти при зустрічі?
Ведмідь бурий – є найбільш знаним видом своєї родини, одним з найбільших наземних хижаків у світі та найбільшим хижаком фауни України. З 2003 року ведмедя бурого занесено до Червоної книги України.
Бурий ведмідь є небезпечним для людини хижаком. Одним ударом лапи тварина здатна повалити дорослу людину і зламати кістки. Якщо ведмідь зустріне людину в лісі, то навряд чи нападе першим, якщо людина не стане проявляти агресію (розмахувати палицею або руками, кричати і так далі).
- Старайтесь не турбувати тварину і повільно йдіть назад (не розвертаючись). Ні в якому випадку не можна бігти, тому що це приверне увагу ведмедя і він поженеться за вами.
- Не дивіться ведмедю в очі.
- Якщо ведмідь йде за вами, в такому випадку треба скинути з себе деякі речі на землю, наприклад рюкзак або куртку. Це може відвернути увагу тварини, ви ж за цей час втечете.
Якщо налякати тварину або поранити, то шансів на порятунок залишиться вкрай мало. Поранений ведмідь здатний за лічені секунди наздогнати втікача і розірвати його тіло на шматки.