Червонокнижні хом'яки повертаються у степи Одещини

Команда Rewilding Ukraine та Київський зоопарк заселили хом'яків у ландшафтний заказник "Тарутинський степ" у Болградському районі. Метою цієї ініціативи є забезпечення стійкого розмноження популяції хом'яків у регіоні. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Дикі хом'яки колись населяли степи та лісостепи на великій частині території України, проте майже зникли у природі.

Червонокнижні хом'яки повертаються у степи Одещини… Д о ландшафтного заказника "Тарутинський степ" завезено групу хом'яків, яка оселилася у степу, щоб закласти основу стабільній популяції виду в цій місцевості,

– йдеться у повідомленні.

На Одещину повертають червонокнижних хом'яків / Фото Depositphotos​

Так, Одеська ОВА, науковці Rewilding Ukraine та Бородінська селищна рада працюють над створенням національного природного парку "Буджацькі степи", до якого включать:

ландшафтний заказник "Тарутинський степ",

ботанічний заказник "Староманзирський",

ландшафтні заказники "Діброва Могилевська" та "Діброва Манзирська".

Туди хочуть повернути тварин, що зникли через діяльність людини. Серед них: кулана, лань європейську, бабака степового, хом'яка.

Червонокнижні хом'яки повертаються у степи Одещини: дивіться відео

Яка користь від хом'яків?

Хом'яки допомагають підтримувати біорізноманіття степу, покращують родючість ґрунтів, розповсюджують насіння рослин. Риючи нору, хом’як створює місця проживання для багатьох рослин, плазунів, комах, черв’яків тощо.

Також він є важливою частиною харчового ланцюга: з одного боку він проріджує рослинність, з іншого – є здобиччю для хижих птахів та ссавців, багато з яких є рідкісними.

Зазначимо, що хом'як звичайний колись населяв степи та лісостепи по всій Європі. На відміну від домашніх родичів він досить великий: довжина тіла може досягати 30 сантиметрів, вага – більш ніж пів кілограма. Ці гризуни мають коричневе забарвлення хутра з білими смугами на морді й передній частині тіла.

У жовтні хом'яки впадають у сплячку до березня, але в цей період тварини прокидаються кожні 5 – 7 днів, щоб поїсти.