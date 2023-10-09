Ученые предупреждают о вымирании вакита

Так, Международная китобойная комиссия (IWC) заявила о том, что в Калифорнийском заливе в Мексике осталось всего 10 вакитов. Еще в 2017 году популяция насчитывала 30 особей.

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Представители этого вида наименьшие из всех ныне живых видов китообразных: их рост составляет от 12 до 1,5 метров.

Исследователи обнаружили значительный фактор, способствующий сокращению популяции. Это рыбаки, упорно использующие жаберные сети – специализированные плоские сети – для незаконного отлова рыбы тотоаба. Они пользуются спросом на черном рынке китайской медицины.

Мы хотели, с помощью предупреждения о вымирании, отправить сообщение более широкой аудитории, чтобы все поняли, насколько это серьезно,

– сказала доктор Линдсей Портер, вицеголова научного комитета IWC.

Она также отметила, что, несмотря на почти 30 лет неоднократных предупреждений о том, что вакита находится на грани исчезновения из-за запутывания в жаберных сетях, ситуация, к сожалению, не улучшилась.

Что планируют делать для спасения?

Решительно пытаясь оградить исключительно редкий морской вид, исследователи сотрудничают с правительством, чтобы сохранить экосистему существа и привлекают опытных дельфинов для выявления их присутствия.

Вакита находится на грани исчезновения / Фото VAQUITACPR

Кроме того, ученые пытаются собрать животных и переселить их в тщательно охраняемый заповедник, а также инициируют инициативу по разведению в неволе, которая была преждевременно прекращена после смерти находившейся в неволе самки.

Ранее мексиканский военно-морской флот планировал создать зону нулевой терпимости с использованием 193 бетонных блоков для предотвращения использования жаберных сеток. Исследователи считают, что эта мера сократила использование сеток на 90%, однако переместила проблему в другое место.

Заметьте: согласно отчету Всемирного фонда дикой природы Living Planet Report за 2022 год популяция диких животных – млекопитающих, птиц, земноводных, рептилий и рыб – с 1970 года сократились в среднем на 69%.