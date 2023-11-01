Звірі сприйняли на "ура" таке свято, адже обожнюють гарбузи. Про це повідомили в пресслужбі Київcького зоопарку.

Читайте також Врятували під час наступальної операції: єнота Костянтина привезли з Донецька до Львова

У зоопарку Києва тварини "святкують" Хелловін

На опублікованих фото та відео можна побачити, що мешканці Київського зоопарку із задоволенням долучились до святкування Хелловіну, граючись та ласуючись гарбузами.

Долучаємося до світової практики святкування Хелловіну. Жителі зоопарку стали героями чарівних кадрів, щоб подарувати вам посмішки та позитив!

– написали співробітники зоопарку під знімками.

Відзначимо, що тварини люблять ласувати яскраво-жовтогарячими плодами, розпал яких саме в жовтні.

У київському зоопарку тварини ласують гарбузами / Фото КиївЗоо

Як проходять частування: дивіться відео

У КиївЗоо були і кавунові частування

У Київському зоопарку (КиївЗоо) раніше також влаштовували частування тварин соковитими кавунами. 23 – 24 вересня ним ласували мешканці Острова звірів – леви, тигри, гієни та дикобрази.

Фахівці зоопарку наголосили, що такі частування – це насамперед частина важливої програми зі збагачення середовища для тварин. Як пройшов Кавуновий вікенд – дивіться за посиланням!