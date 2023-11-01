Єнота назвали на честь міста та захисника. Як розповів керівник притулку для тварин Орест Залипський, Констянтина захисник врятував під час однієї з вдалих наступальних операцій.

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Єнот тепер мешкає у Львові

Українські військові взяли під опіку єнота та тривалий час жили з ним на своїй базі. Під час перебування єнот гармонійно співіснував з котами та собаками. Однак, з наказом про передислокацію, було прийнято рішення передати єнота до спеціального притулку для тварин. На щастя, група волонтерів посприяла транспортуванню єнота, на ім'я Костя, до Львова.

За словами Ореста Залипського, він ручний та контактний. Попри те, що єнот легко лякається, він не виявляє ознак агресії.

Зранку він вже виходив зі свого сховку та обстежував вольєр, куди ми його помістили під час карантину. І навіть поїв,

— говорить керівник "Домівки врятованих тварин".

Тварина, орієнтовним віком до 1,5 років, потребує огляду ветеринаром через стрес. Найближчим планом є проведення необхідної терапії від паразитів, вакцинація та кастрація.

Після обов'язкового двотижневого карантину Костю буде інтегровано з групою єнотів-побратимів, завдяки чому їх популяція в притулку збільшиться до 15 осіб.

Інші єноти, які мешкають в "Домівці" / Фото Суспільне Львів

Боєць ЗСУ врятував кішку, до якої окупанти прив'язали вибухівку

Нещодавно на одній зі звільнених ділянок на Донеччині було зафіксовано черговий випадок злочинів російської армії. Сапер ЗСУ, на ім'я Анатолій, безстрашно витратив 2,5 години на розмінування кішки, яка стала жертвою окупантів. Росіяни прив'язали до неї вибухівку, яка могла розірвати її на шматки.

Хлопець, попри ризик, відважно доклав усіх зусиль для порятунку безпорадної чотирилапої, адже стверджує: "совість не дозволила підірвати кішку, тому було зроблено все для її звільнення". Не менш важливо те, що попалася розумна кішка, яка тихо терпіла. До слова, тепер тварина разом з військовими, а скоро поїде додому одного з бійців.