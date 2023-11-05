Записью из камеры наблюдения поделилась в соцсетях владелица дома Гелена Гоулис. Медведь проник в ее жилище через оставшееся открытым окно.

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Голодный медведь ворвался в дом и съел целую лазанью

Снятые кадры показывают, как медведь неторопливо ходит по коридорам дома, прежде чем зайти на кухню. Затем видеозапись переключается на другую камеру, расположенную над холодильником, которая мгновенно приковывает внимание зверя. Невероятно, но он без проблем открыл ящик морозильной камеры, а затем сунул туда свою морду, чтобы обнюхать содержимое.

Проявив необычайную изобретательность, медведь успешно достал замороженную лазанью из холодильника, а затем без труда убежал через открытое окно. Этот удивительный случай был задокументирован дверным видеозвонком Ring и внутренней камерой, установленной в доме в Баркхемстеде, штат Коннектикут.

В недавней публикации было подчеркнуто, что черные медведи всеядны, употребляя в пищу разнообразные продукты, такие как трава, фрукты, ягоды и орехи. Со всем тем загадочным аспектом этих существ является их склонность легко притягиваться даже к самому слабому запаху человеческой пищи.

Департамент энергетики и охраны окружающей среды штата Коннектикут отмечает, что черный медведь умен и имеет острое обоняние.

Он способен уловить малейший аромат пищи, что может привести медведя к кемпингам и вблизи домов. Небрежно хранящиеся запахи и мусор могут приманивать медведей на большие расстояния,

– предупреждают в министерстве.

Черные медведи обычно пугливы и затаенны и, как правило, боятся людей. Однако если регулярно находят еду вблизи домов и мест, где ведется активная деятельность, они могут потерять страх.

Как медведь украл лазанью из холодильника: смотрите видео

Медведи в зоопарке станцевали китайский танец

Посетители китайского зоопарка получили увлекательное представление черного медведя. Ничего не подозревая, один из туристов исполнил традиционный китайский танец, известный как "Цветочное рукопожатие". Удивительно, но 3 черных медведя, вдохновленные зрелищем, спонтанно поднялись на задние лапы и присоединились к танцу, что очень порадовало зрителей. Видео сразу завирусилось в сети.

В то же время среди некоторых зрителей возник скептицизм по поводу "подлинности медведя". Истинность этих медведей вызывает сомнения, поскольку пользователи Интернета предполагают, что это могут быть люди, замаскированные под медведей.