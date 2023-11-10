Бійці ЗСУ надали йому необхідну допомоги і передали в Одеський зоопарк. Про це 9 листопада повідомив директор зоопарку Одеси Ігор Біляков.

Читайте також Чотирилапі, яких врятували на Херсонщині: видали книгу про неймовірний порятунок тварин

Військові врятували пелікана

Майже повністю знесиленого пелікана виявили військовослужбовці Одеської зенітно-ракетної бригади. Вони зробили все необхідне для його порятунку, й наступного дня передали до зоопарку.

Працівники зоопарку подбають про птаха, забезпечивши найкращий догляд,

— повідомили в міськраді.

У звіринці щиро подякували нашим захисникам за небайдужість і любов до живої природи.

Військові передали в Одеський зоопарк врятованого пелікана / Фото з фейсбуку Ігоря Білякова

Пелікан, якого врятували військовослужбовці / Фото з фейсбуку Ігоря Білякова

Єнота Костянтина привезли з Донецька до Львова

У ході вдалої наступальної операції біля Костянтинівки на Донеччині військовослужбовець Костянтин, проявивши милосердя та героїзм, врятував єнота. Сьогодні це щасливе створіння знайшло притулок у Львівській домівці врятованих тварин. На знак шани місту та його захиснику єнота назвали Костянтином.

Молода тварина, віком приблизно 1,5 року, пройшла огляд ветеринара та лікування, що включало терапію від паразитів, вакцинацію та кастрацію. Після обов'язкового двотижневого карантину Костя буде інтегрований у групу єнотів-сестер. Його поява збільшила популяцію єнотів у притулку до 15 особин.

Боєць ЗСУ врятував кішку, до якої окупанти прив'язали вибухівку

Злочинні дії російських окупантів нещодавно були знову зафіксовані на одній зі звільнених ділянок на Донеччині. Відважний сапер ЗСУ, на ім'я Анатолій, 2,5 години присвятив тому, щоб безпечно вилучити вибухівку з кішки, яка стала жертвою загарбників.

Хлопець кинув виклик небезпеці, яку представляла вибухівка, прикріплена до беззахисної тварини. Попри ризик для себе, він категорично виступав проти ідеї підірвати вибухівку, тому було зроблено все для її звільнення. Зараз кішка перебуває під опікою військовослужбовців і незабаром знайде новий дім в одного з солдатів.