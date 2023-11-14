Так, Нішино звів тимчасову огорожу, яка охоплює культовий пам'ятник Хатіко. Локація була розташована 24 години біля від жвавого вокзалу Сібуя в Токіо.

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У Японії навколо статуї Хатіко побудували кімнату

Інсталяція з'явилася в межах святкування сторіччя з нагоди народження Хатіко. Художник Тацу Нішино зауважив, що задумав інсталяцію 10 років тому і працював над нею останні півтора року.

Будиночок був спроєктований так, щоб нагадувати затишну спальню, яка займала приблизно 9 квадратних метрів. Собаку, яка "мешкала" в цьому просторі, можна було побачити сидячим на ліжку поруч із мискою для їжі, журналами, столом та стільцем.

Інсталяція біля пам'ятника Хатіко / Фото @Mulboyne / X(Twitter)

Я сподіваюся колись створити (ще більшу за масштабом) роботу під назвою "Готель Хатіко",

— підкреслив Нішино.

Попри несприятливі погодні умови, значна кількість людей зупинилися, щоб сфотографувати статую, яка є культовою пам'яткою Сібуя.

Чимало людей були захоплені інсталяцією / Фото @Mulboyne / X(Twitter)

Зауважимо, скульптор Теру Андо відлив собаку з бронзи і 21 квітня 1934 року встановив пам'ятник перед станцією Сібуя. Тоді на постаменті з'явився напис "Вірний собака Хатіко". Але після початку Другої світової війни статую забрали на брухт для військових потреб. Згодом, у 1948 році, Такеші Андо відновити пам'ятник.

Хто такий Хатіко?

Хатіко, відданий пес акіта-іну, підкорив серця багатьох японців. Професор Хідесабуро Уєно взяв його цуценям 1923-го. З непохитною відданістю Хатіко щоранку вірно супроводжував свого господаря на вокзал, і щовечора з нетерпінням чекав його повернення.

21 травня 1925 року сталася трагедія – професор Уено переніс смертельний серцевий напад на роботі. Попри втрату свого улюбленого хазяїна, Хатіко продовжував вірно чекати його на вокзалі ще 9 років, доки не помер сам.

Хатіко чекає на свого господаря / Кадр із фільму "Хатіко: Найвірніший друг"

Пес став відомим на всю Японію в 1932-му після публікації в одній з найбільших газет Токіо статті "Відданий старий пес чекає повернення свого господаря, який помер 7 років тому". Історія підкорила серця японців, і на станцію Сібуя стали приїжджати зацікавлені, щоб подивитися на пса.

Також на історії Хатіко був заснований популярний фільм 2009 року "Хатіко: Найвірніший друг".