Так, коли група туристів мали свою екскурсії, самки левів змогли поцупити дизайнерську сумку в американки Діани Фіорентінос. Жінка була помітно засмучена, і до останнього хотіла кинутися до диких тварини та врятувати свої речі.

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Під час сафарі леви вкрали у жінки дизайнерську сумку

Сафарі туристів проходило в національному парку Південна Луангва. Саме там групі левів вдалося викрасти дизайнерську сумку вартістю 1 800 доларів, яка належала Діані. Тварини понад годину тягали й обнишпорювали речі американки.

Самкам левів сподобалася дизайнерська сумочка / Фото Diana and Stacy Fiorentinos

Під час прогулянки жінка та її тітка одразу помітила, що леви були дуже активними. Тож не дивно, що вони зосередили свою увагу на зніманні цих створінь, а не на особистих речах.

Незабаром я зрозуміла, що моя сумка, яка була в руках, уже в левів. Я навіть не знаю, як вона опинилася у них, але припускаю, що в якийсь момент вона випала з машини,

— каже вона.

Спочатку у туристки було серйозне здивування, але воно швидко переросло в паніку, адже леви забрали не лише її сумочку, а й вміст. Серед "награбованого" були її iPad і намисто, заповітний сувенір від її бабусі, який вона завжди одягала під час польотів.

Діана протистояла бажанню кинутися до групи тварин і спробувати забрати свої речі, спостерігаючи за тим, як 4 кішки та лев з цікавістю копаються в її сумці.

Леви вкрали в американки сумочку / Фото Diana and Stacy Fiorentinos

Це видовище відбувалося понад годину. Діана була свідком того, як дикі істоти прискіпливо розглядали її сумку своїми щелепами та лапами. Попри спроби сафарі-гіда відігнати левів від предмета, котячі залишалися непохитними до прибуття інших туристичних машин.

Тоді жінка змогла забрати свої речі, втративши тільки батарейку й один капелюшок. Їй вдалося прикріпити ремінець на місце і продовжувати користуватися нею під час подорожі.

Діана отримала свою сумку назад / Фото Diana and Stacy Fiorentinos

В Італії лев втік з цирку і блукав вулицями

Італійське приморське місто було в напруженні, коли лев втік з цирку і кілька годин бродив вулицями. Місцева влада закликала громадян залишатися вдома, доки лев не буде безпечно приборканий і спійманий.

Приблизно о 22:30, більш ніж через 5 годин після повідомлення про втечу, лева "заспокоїли та схопили". Екстрені служби й волонтери одразу передали тварину в руки співробітників цирку.