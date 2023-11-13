Пізніше тварину тимчасово приспали й повернули до цирку. В мережі з'явилося чимало кадрів "прогулянки" дикого лева. Пропонуємо подивитися і вам – відео нижче в матеріалі!

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В Італії лев втік з цирку і блукав вулицями

Італійське приморське місто перебувало в напруженні, коли лев кілька годин бродив вулицями. Тому Алессандро Грандо, мер Ладісполі, сказав жителям залишатися вдома в суботу, поки поліція та співробітники цирку не зловили тварину.

Пізніше опубліковані в ЗМІ відеозаписи, зняті місцевими, показали дорослого лева. Він гуляв темними й безлюдними вулицями.

В Італії лев втік з цирку і блукав вулицями / Фото UnSplash

Водночас відповідальний за тварин у цирку Роні Вассалло сказав, що восьмирічний Кімба не становив небезпеки для людей.

Він зустрічався з людьми в оточенні, до якого не звик... і нічого не сталося. У нього навіть на секунду не було інстинкту напасти на людину,

– сказав він.

Вассалло навпаки побоювався, "що хтось міг завдати шкоди тварині через страх або надмірний ентузіазм".

Так, приблизно о 22:30, більш ніж через 5 годин після повідомлення про втечу, лева "заспокоїли та схопили". Екстрені служби й волонтери одразу передали тварину в руки співробітників цирку.

Як лев в Італії блукав вулицями: дивіться відео

Закликають заборонити експлуатацію тварин

Після інциденту активісти закликали Італію зайняти тверду позицію проти використання диких тварин у розвагах.

Я сподіваюся, що цей епізод може розбурхати совість, і ми зможемо нарешті покласти край експлуатації тварин у цирках,

– додав мер Ладісполі.

Передбачаючи скарги жителів, він заявив, що не дозволяв наявність у місті цирку з левами, але не має повноважень його блокувати.

Зауважимо, понад 20 європейських країн вже заборонили або суворо обмежили використання тварин у цирках, але Італії поки що немає серед них. Закон був розроблений, але цього року його відклали до 2024 року, за даними агітаційної групи LAV, яка підрахувала, що в цирках по всій Італії утримується трохи менш як 2 000 тварин.

В Греції турист хотів зробити селфі з оленем, але отримав перелом ребер

На одному з грецьких островів трапився сумний інцидент – туриста несподівано вдарив олень, коли той намагався зробити селфі.

Опубліковані кадри показують, як туристи насолоджуються близькістю, здавалося б, слухняних істот, як-от павичі та олені. Так, чоловік Джан Карло Тріакка прагнув зробити селфі з величним оленем на задньому плані. Втім, тварина сприйняла цей жест як загрозу, й різко вдарила чоловіка рогами. У результаті турист отримав кілька зламаних ребер.