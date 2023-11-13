Пізніше тварину тимчасово приспали й повернули до цирку. В мережі з'явилося чимало кадрів "прогулянки" дикого лева. Пропонуємо подивитися і вам – відео нижче в матеріалі!
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В Італії лев втік з цирку і блукав вулицями
Італійське приморське місто перебувало в напруженні, коли лев кілька годин бродив вулицями. Тому Алессандро Грандо, мер Ладісполі, сказав жителям залишатися вдома в суботу, поки поліція та співробітники цирку не зловили тварину.
Пізніше опубліковані в ЗМІ відеозаписи, зняті місцевими, показали дорослого лева. Він гуляв темними й безлюдними вулицями.
В Італії лев втік з цирку і блукав вулицями / Фото UnSplash
Водночас відповідальний за тварин у цирку Роні Вассалло сказав, що восьмирічний Кімба не становив небезпеки для людей.
Він зустрічався з людьми в оточенні, до якого не звик... і нічого не сталося. У нього навіть на секунду не було інстинкту напасти на людину,
– сказав він.
Вассалло навпаки побоювався, "що хтось міг завдати шкоди тварині через страх або надмірний ентузіазм".
Так, приблизно о 22:30, більш ніж через 5 годин після повідомлення про втечу, лева "заспокоїли та схопили". Екстрені служби й волонтери одразу передали тварину в руки співробітників цирку.
Як лев в Італії блукав вулицями: дивіться відео
Закликають заборонити експлуатацію тварин
Після інциденту активісти закликали Італію зайняти тверду позицію проти використання диких тварин у розвагах.
Я сподіваюся, що цей епізод може розбурхати совість, і ми зможемо нарешті покласти край експлуатації тварин у цирках,
– додав мер Ладісполі.
Передбачаючи скарги жителів, він заявив, що не дозволяв наявність у місті цирку з левами, але не має повноважень його блокувати.
В Греції турист хотів зробити селфі з оленем, але отримав перелом ребер
На одному з грецьких островів трапився сумний інцидент – туриста несподівано вдарив олень, коли той намагався зробити селфі.
Опубліковані кадри показують, як туристи насолоджуються близькістю, здавалося б, слухняних істот, як-от павичі та олені. Так, чоловік Джан Карло Тріакка прагнув зробити селфі з величним оленем на задньому плані. Втім, тварина сприйняла цей жест як загрозу, й різко вдарила чоловіка рогами. У результаті турист отримав кілька зламаних ребер.