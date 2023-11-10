Подібний інцидент нещодавно трапився на острові в Греції. Турист із Мексики зіткнувся з нещасним випадком, коли намагався зробити фотографію поруч з оленем.

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Спроба туриста зробити селфі з оленем закінчилася переломом

Жертвою нападу рогатого став 42-річний Джан Карло Тріакка, який відпочивав на грецькому острові разом з дружиною.

Під час відпочинку турист хотів зробити селфі, коли олень наблизився до нього ззаду. Однак, ситуація прийняла несподіваний поворот – тварина вдарила чоловіка в ребра.

На опублікованих кадрах видно, як туристи насолоджуються безпосередньою близькістю до начебто ручних тварин, зокрема павичів і оленів. Але в той момент, коли Тріакка намагається зробити селфі на тлі великого оленя, тварина сприймає цей жест як загрозу, й стрімко вдаряє чоловіка в бік розлогими рогами.

Як відбувся напад оленя: дивіться відео

Як повідомляється, турист отримав кілька зламаних ребер після сильного удару. Дивно, але Тріакка вирішив пройти процес самовідновлення, використовуючи знеболювальні та лід, не звертаючись за медичною допомогою до лікарні.

Під час нападу Тріакка отримав кілька зламаних ребер / Фото Джан Карло Тріакка, CATERS NEWS

Зазначимо, точне місце інциденту залишається невідомим. З усім тим, острів Моні, що неподалік від острова Егіна, отримав популярність через популяцію слухняних оленів та інших диких тварин.

Туристи заради селфі змусили поні зірватися з обриву

На півострові Гауер в Уельсі передчасно померло новонароджене лоша дикого поні. Невинна істота, яка народилася в декількох сотнях метрів від скелі, загинула через необережні дії туристів, які гналися за ідеальною фотографією. Вони підштовхували вразливу істоту все ближче до обриву. На жаль, така поведінка призвела до падіння лошати та подальшої смерті.

Влада висловила глибоку стурбованість інцидентом і закликала відвідувачів проявляти обережність і дотримуватися Кодексу сільського господарства Великої Британії.