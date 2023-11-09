Подібний інцидент був зафіксований на федеральній території Австралії Північна Територія. Чоловіку дивом вдалося вижити після нападу рептилії. Приголомшливу історію порятунку – читайте нижче!

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В Австралії фермер пережив напад крокодила, вкусивши його

Фермер Колін Деверо опинився в небезпечній ситуації під час відвідування річки минулого місяця. Чоловік зупинився біля ставка і його увагу привернула риба у воді. Однак, його "мирна" зустріч раптово змінилася – за два кроки він зіткнувся з крокодилом, який миттєво встромив зуби в його праву ногу.

Це був сильний захват, він струснув мене, як ляльку, і повернувся назад у воду, затягуючи мене,

– пригадав чоловік.

Рептилія завдовжки 3,2 метра, здавалося б, виграла бій з Деверо, але чоловік не здався і врятував себе. Так, він спробував ударити крокодила по ребрах другою ногою, а потім випадково зубами зачепив повіку істоти, відірвавши її.

Одразу після цього крокодил відпустив ногу, й чоловік зумів відскочити та піднятися до стоянки з машиною. Там Колін швидко наклав імпровізовану пов'язку з рушника та мотузки, щоб зупинити кровотечу на нозі.

Чоловік вирвав зубами повіку крокодила, і той відпустив ногу / Фото UnSplash

Потім його брат відвіз до лікарні за 130 кілометрів від місця події, де фермер досі лікується.

Зазначається, що раніше чоловікові зробили пересадку шкіри – зараз він відчуває пальці ніг. Лікарі сподіваються, що через декілька днів його випишуть.

Крокодили під охороною на цій території

За словами місцевого уряду, крокодили є основою для важливої промисловості в Північній території і охороняються законом. Вважається, що вони представляють величезний науковий і людський інтерес, а також є цінним туристичним об'єктом.

До слова, останній смертельний напад крокодила стався у квітні цього року на річці Кеннеді на півострові Кейп-Йорк, Квінсленд.

У Флориді вбили 90-річного алігатора вагою 420 кілограмів

Величезний алігатор вагою майже 420 кілограмів був успішно спійманий у Флориді, який посів місце другого найважчого алігатора в історії штату. Вважається, що цій рептилії довжиною понад 4 метри близько 90 років.

Капітан берегової охорони США Кевін Бротц і його супутники помітили колосального алігатора на озері поблизу Орландо. У результаті напруженої боротьби, тривалістю 4 години, команда людей все ж перемогла. В певний момент алігатор вистрибнув з води на висоту близько метра над поверхнею води, тоді рептилію і вбили та доставили на берег.