Тянь-шанській ведмедиці, на ім'я Христина, було 27 років. У притулку вона провела останні 6 років свого життя, однак здоров'я було підірване через попередні умови утримання. На жаль, "Домажир" зараз переживає втрату своєї найстаршої резидентки.

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У притулку "Домажир" померла найстарша ведмедиця

Христина була звільнена з "лап" мандрівного цирку, де утримувалася в жахливих умовах. Тварину водили містами на ланцюгу.

Нещасну істоту 20 років змушували виступати у цирках, ресторанах, водили на повідці містами для реклами. Христина перебувала в темному фургоні при спекотних температурах під час "сезону вистав", а у лютий зимовий мороз – жила в маленькій хатинці поруч з рибним господарством в місті Українка.

На щастя, її випробування закінчилися у 2017 році, коли втрутилася команда благодійного фонду "Чотири лапи". Волонтери врятували її та надали безпечну домівку у ведмежому притулку "Домажир".

Ця мила ведмедиця мала численні проблеми зі здоров'ям:

артроз тазостегнового суглоба,

дегенеративні зміни в зап'ясті лівої передньої лапи,

захворювання печінки,

катаракту в лівому оці,

праве око було видалено через глаукому – вона була майже повністю сліпа.

У ведмежому притулку "Домажир" померла найстарша ведмедиця / Фото Ведмежий Притулок Домажир

Попри те, що Христина була найстаршою мешканкою притулку та страждала від майже повної сліпоти, любила активно проводити час, особливо насолоджуючись купанням у басейні.

Вона запам'ятається всім нам як приклад стійкості і, завдяки своєму унікальному вигляду, як одна з найчарівніших ведмедиць, яких ми коли-небудь врятували,

— написали зоозахисники.

У "Домажирі" Христина прожила чудових шість років. Але останнім часом ведмедиця часто хворіла, і, на жаль, притулку довелося її відпустити.

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