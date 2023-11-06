Прагнучи забезпечити найкраще майбутнє для тварин, доглядачі зоопарку активно шукають їм нові сім'ї. Про порятунок тварин розповіли у Kyiv Animal Rescue Group.

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В Києві у смітнику знайшли кролика та червоновуху черепаху

За даними зоозахисників, доглянутих та милих тварин знайшли у пакеті у сміттєвому баці.

Що тільки люди не викидають на смітник. Іноді — друзів. І це, на жаль, не алегорія. Хороша людина, наприклад, на днях знайшла в сміттєвому баці чиїхось друзів. Двійко бідось в пакеті — декоративний кролик та червоновуха черепаха. Доглянуті та вгодовані,

— йдеться у повідомленні Kyiv Animal Rescue Group.

В організації додали, що люди, які взяли на себе відповідальність за цих двох надзвичайно милих тваринок, чомусь вирішили, що тваринки – це сміття, яке викидають.

Дівчинка черепашка і хлопчик кролик тепер на кураторстві команди зоозахисників. Їх вже оглянув лікар, тваринки повністю здорові та готові їхати в нові сім'ї. Туди, де їх завжди вважатимуть друзями, а не сміттям, де будуть піклуватись і любити.

Пухнастик здоровий та вгодований / Фото Kyiv Animal Rescue Group

До слова, зоозахисники повідомили, що черепашка разом з іншими кураторськими тваринками брала участь в AdoptMe Days у 4-му павільйоні на ВДНГ цими вихідними.

У Києві на сміття викинули декоративного кролика та рідкісну черепаху / Фото Kyiv Animal Rescue Group

На сході України господарі кинули кішку в хаті і вона померла

На сході України власники покинули кота та виїхали шукати безпечного прихистку. На жаль, безпорадний домашній улюбленець помер на їхньому ліжку, зовсім один, не дочекавшись порятунку.

За словами військового, він застав її на дитячому ліжечку. Захисник не зміг стримати сліз під час спогаду про цю історію.

Єнота Костянтина привезли з Донецька до Львова

Військовослужбовець ЗСУ Костянтин під час однієї з вдалих наступальних операцій врятував єнота біля Костянтинівки на Донеччині. Тепер тварина знайшла притулок у львівській Домівці врятованих тварин. Єнота назвали на честь міста та захисника.

Тварина, орієнтовним віком до 1,5 років, потребує огляду ветеринаром через стрес. Найближчим планом є проведення необхідної терапії від паразитів, вакцинація та кастрація. Після обов'язкового двотижневого карантину Костю буде інтегровано з групою єнотів-побратимів, завдяки чому їх популяція в притулку збільшиться до 15 осіб.