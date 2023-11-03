Військовий, який побачив тварину, не зміг стримати сліз. Про це активіст та телеведучий, а нині — військовослужбовець Максим Несміянов, повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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На Донбасі господарі кинули кішку в хаті помирати

Так, військовий розповів про деяких недобросовісних власників тварин, які залишають своїх улюбленців.

За його словами, господарі залишили кішку, і вона померла на їхньому ліжку, чекаючи. Максим застав її на дитячому ліжечку. Захисник не зміг стримати сліз під час спогаду про цю історію.

Для мене це важливо: життя тварин, людей. Але це є мої цінності. Тож цей "культурний фронт" чи "пісенний фронт"... Я не знаю, чесно,

– розповів боєць.

Окрім численних таких випадків, важливо відзначити, що є безліч небайдужих українців і волонтерів, які активно вирушають у прифронтові регіони, щоб рятувати тварин і сприяти їх прихистку в нові домівки. Крім того, є відповідальні власники домашніх тварин, які сумлінно повертають за своїми тваринами, не кидаючи їх напризволяще.

Боєць ЗСУ врятував кішку, до якої окупанти прив'язали вибухівку

Нещодавно на одній зі звільнених ділянок на Донеччині було зафіксовано черговий випадок злочинів російської армії. Сапер ЗСУ, на ім'я Анатолій, безстрашно витратив 2,5 години на розмінування кішки, яка стала жертвою окупантів.

Росіяни прив'язали до неї вибухівку, яка могла розірвати її на шматки. Хлопець, попри ризик, відважно доклав усіх зусиль для порятунку безпорадної чотирилапої, адже стверджує: "совість не дозволила підірвати кішку, тому було зроблено все для її звільнення". Не менш важливо те, що попалася розумна кішка, яка тихо терпіла. До слова, тепер тварина разом з військовими, а скоро поїде додому одного з бійців.

Єнота Костянтина привезли з Донецька до Львова

Військовослужбовець ЗСУ Костянтин під час однієї з вдалих наступальних операцій врятував єнота біля Костянтинівки на Донеччині. Тепер тварина знайшла притулок у львівській Домівці врятованих тварин. Єнота назвали на честь міста та захисника.

Тварина, орієнтовним віком до 1,5 років, потребує огляду ветеринаром через стрес. Найближчим планом є проведення необхідної терапії від паразитів, вакцинація та кастрація. Після обов'язкового двотижневого карантину Костю буде інтегровано з групою єнотів-побратимів, завдяки чому їх популяція в притулку збільшиться до 15 осіб.