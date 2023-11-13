Так, днями у мережі з'явилося відео, на якому дві білки рятуються від рисі. Опубліковані кадри здивували й навіть дещо потішили глядачів, адже білки показали неабияку майстерність втечі, обхитривши хижого звіра.

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Дві білки показали акробатичні трюки під час втечі від рисі

Білки продемонстрували надзвичайну спритність і швидкість мислення, перехитривши нападника. Вони застосували всі свої акробатичні навички й виняткову тактику ухилення під час втечі від рисі.

Так, на опублікованих кадрах видно, як білки застрибнули на дерево, а за ними і рись. Здавалося б, білкам кінець, але ні, вони використали цікаву тактику. Гризуни вирішили не підійматися на вершину дерева, а тихо заховатися з іншого боку на корі, поки рись спрямувала всю увагу наверх. І тоді, коли рись була впевнена, що білки втекли – їм таки вдалося вирватися з небезпеки, різко зістрибнувши назад на землю.

Хоча білки, ймовірно, не сприймали ситуацію як комічну, їхні дії були не чим іншим, як майстерністю.

Неймовірна втеча білок від рисі: дивіться відео

Чоловік Морріс, який опублікував відео, додав, що його будинок розташований поблизу водно-болотних угідь, тому дика природа зустрічається удосталь. Часом можна помилуватися на дійсно приголомшливі сценки.

В Австралії фермер пережив напад крокодила, вкусивши його у відповідь

Під час жахливого випадку в Австралії фермер Колін Деверо зіткнувся віч-на-віч із крокодилом, що причаївся у водоймі. Істота стрімко вчепилася пащею в праву ногу чоловіка, потягнувши з собою у воду.

Рептилія завдовжки 3,2 метра мала всі шанси виграти бій, але чоловік не здався і врятував себе. Так, він спробував ударити крокодила по ребрах другою ногою, а потім випадково зубами зачепив повіку істоти, відірвавши її. Одразу після цього крокодил відпустив ногу, й чоловік зумів відскочити.

Ведмежа налякало хлопця поки той знімав його родину

Чоловік вийшов з дому на велосипедну прогулянку і помітив, що неподалік його двору гуляла ведмедиця з двома дітьми. Він вирішив скористатися можливістю зафіксувати момент на свій мобільний телефон.

Однак людина навіть не здогадувалася, що ведмежат було не двоє, а троє. Просто останнє трохи відстало. Тож поки чоловік був захоплений зйомкою, воно крадькома підійшло ззаду і торкнулося його ноги. У результаті камера відеоспостереження зняла набагато кумедніше відео.