Так, 18 листопада у Голосіївському районі Києва сталась пожежа в приватному житловому будинку. На місці події, крім людей, порятунку потребували ще двоє пухнастих.

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Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва вирушили на місце пожежі одразу після повідомленні.

О 18:04 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лютневій. Прибувши на місце о 18:12, рятувальники встановили, що загоряння сталося у одноповерховому приватному будинку. Пожежу було ліквідовано о 18:58,

– розповіли в пресслужбі.

Під час гасіння вогню ДСНС врятували цуценя та кошеня – їх передали власниці.

ДСНС врятували кошеня / Фото ДСНС

ДСНС врятували цуценя / Фото ДСНС

На щастя, ніхто не постраждав. Але причини та обставини виникнення пожежі наразі невідомо. Деталі встановлюватимуть правоохоронці.

Наразі причини та обставини пожежі невідомі / Фото ДСНС

У Києві трагічно загинула знаменита коза Зіта

13 листопада з'явилася звістка про трагічну загибель кози Зіти, яка була зіркою Instagram та TikTok. Її часто разом з господарем бачили жителі Києва в центрі міста – біля Золотих воріт, фунікулеру, Пейзажної алеї та парку Володимирська гірка.

Поліція столиці виявила тіло тварини без ознак життя на Малій Житомирській. За висновком ветеринара, коза трагічно загинула внаслідок нападу собаки.